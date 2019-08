Fernando Alonso si lancia verso la Dakar 2020 | sposato il progetto Toyota | primo test al

Fernando Alonso - La Dakar resta sempre nel mirino : Il futuro motoristico di Fernando Alonso nel motorsport è ancora da chiarire. Il campione spagnolo continua a guardare con interesse la Indycar, ora che la McLaren parteciperà all'intero campionato, ma nel frattempo non tramonta l'idea della Dakar insieme alla Toyota Gazoo Racing.Inizia l'avventura nei rally raid. Dopo aver vinto due titoli iridati in F.1, un Mondiale Endurance, due 24 Ore di Le Mans e unedizione della 24 Ore di Daytona, adesso ...

Formula 1 - sorprendente retroscena in casa Red Bull : il sedile di Gasly offerto a… Fernando Alonso : Secondo la stampa spagnola, Horner e Marko avrebbero offerto il sedile di Gasly ad Alonso, ricevendo però un cortese rifiuto Non ha atteso la fine della stagione la Red Bull per cambiare la propria line-up, il team di Milton Keynes infatti ha deciso di promuovere Alexander Albon come nuovo compagno di Max Verstappen, retrocedendo invece Pierre Gasly in Toro Rosso al fianco di Daniil Kvyat. LaPresse/Photo4 Una decisione maturata nella pausa ...

Fernando Alonso parteciperà alla Dakar 2020? Le ultime voci - spagnolo vicinissimo al Rally Raid con Toyota e Coma : Fernando Alonso potrebbe partecipare alla Dakar 2020 come riporta France Television. Secondo l’emittente transalpina, il due volte Campione del Mondo di Formula Uno sarebbe pronto per prendere parte al Rally Raid più prestigioso e importante al mondo che come da tradizione si correrà a gennaio. Lo spagnolo dovrebbe essere al volante di una Toyota con Marc Coma nel ruolo di copilota, una spalla di lusso visto che ha vinto la competizione ...

Alla scoperta di GRID in un nuovo video con un ospite d'eccezione come Fernando Alonso : Nel primo Race Consultant Diary, la leggenda del motorsport Fernando Alonso rivela come le caratteristiche chiave di GRID e la sua passione per le corse si adattino perfettamente."È ciò che amo di GRID: la competizione. Non appena c'è competizione, tutto prende vita."GRID sarà giocabile Alla Gamescom presso lo stand Deep Silver & Friends nella Koelnmesse Hall 9Leggi altro...

Dalla Francia un clamoroso scoop : Fernando Alonso alla Dakar 2020 : Fernando Alonso alla Dakar 2020? Dalla Francia il clamoroso scoop: i dettagli Arriva Dalla Francia un clamoroso scoop riguardante Fernando Alonso: secondo l’emittente France Television, il 38enne spagnolo sarà al via della Dakar 2020. L’asturiano, e pilota Ferrari e due volte campione del mondo di Formula 1 con la Renault, parteciperà alla prossima edizione del rally raid al volante di una Toyota. Secondo l’emittente ...

Zak Brown tenta Fernando Alonso in vista del 2020 : “Potrebbe avere molto successo in Indycar” : Il futuro di Fernando Alonso è ancora avvolto da un alone di mistero e Zak Brown, amministratore delegato di McLaren, sta provando a convincere il pilota asturiano a sposare il nuovo progetto della McLaren in IndyCar per la stagione 2020. Il due volte campione del mondo di Formula 1 e due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans sta puntando senza mezze misure a completare la Tripla Corona provando a vincere la 500 Miglia di Indianapolis, ...

F1 - Fernando Alonso : “Contento dei passi in avanti di Honda. Un mio rientro nel Circus? Se accadrà - lo saprete” : Fernando Alonso è un po’ sulla bocca di tutti e il motivo è sempre lo stesso: rivederlo in F1. Il due volte iridato, sempre molto attivo nell’ambito del Motorsport, è una figura che manca agli appassionati e rivederlo nel Circus non sarebbe cosa sgradita, nonostante l’annuncio del ritiro dell’anno passato. Fernando, infatti, ha dimostrato a più riprese di essere in condizione di ambire ai massimi traguardi. Tutto però sta ...

Formula 1 - Vettel e quell’astio con Fernando Alonso : lo spagnolo smentisce Seb sui social [FOTO] : Ascoltate le parole del tedesco espresso in conferenza a Budapest, lo spagnolo ha voluto esprimere il proprio punto di vista sul loro rapporto Stando alle parole di Sebastian Vettel espresse nel corso della conferenza stampa di Budapest, il rapporto con Fernando Alonso non è certamente quello che intercorre tra due amici di vecchia data. Photo4/LaPresse Dichiarazioni chiare e nette quelle del tedesco, convinto di come lo spagnolo non lo ...

Formula 1 - Max Verstappen snobba Lewis Hamilton : l’olandese incorona Fernando Alonso : Il pilota olandese ha provato a stilare una classifica dei piloti più forti dell’ultima generazione, snobbando Lewis Hamilton E’ senza dubbio la stagione della consacrazione per Max Verstappen, riuscito finalmente a trovare quella continuità mancata negli ultimi anni. Due vittorie e una pole per l’olandese nella prima parte di questo Mondiale, un bottino niente male che gli permette di navigare in terza posizione nella ...

Formula 1 - Rosberg stuzzica la Mercedes : “sarebbe epico dare la macchina di Bottas a Fernando Alonso” : L’ex pilota tedesco ha sottolineato che gli piacerebbe vedere lo spagnolo al fianco di Hamilton il prossimo anno E’ stato l’ultimo a battere Lewis Hamilton nel Mondiale, prima di ritirarsi e lasciare il proprio posto a Valtteri Bottas. Adesso il finlandese rischia di essere arrivato al capolinea e, per la sua sostituzione, il tedesco lancia una pazza idea che conduce nientemeno a Fernando ...

F1 - Sebastian Vettel : “Fernando Alonso? Non mi interessa se tornerà a correre - penso di non essergli mai piaciuto…” : C’eravamo tanto amati, o forse non c’eravamo amati proprio mai… Il rapporto tra Sebastian Vettel e Fernando Alonso, sei titoli mondiali in due in Formula Uno, com’è ben noto, non è mai stato dei migliori. Lo spagnolo, sostanzialmente, non ha mai ritenuto l’ex Red Bull e ora Ferrari, un pilota di primissimo livello, sottolineando che vincesse solamente grazie ad una vettura inarrivabile grazie al lavoro del ...

Formula 1 - frecciata velenosissima della Honda sui social : fischiano le orecchie di Fernando Alonso [FOTO] : La Honda si è voluta togliere un grosso sassolino dalla scarpa nei confronti di Fernando Alonso dopo la vittoria di Max Verstappen in Germania Nel 2015 Fernando Alonso aveva definito la power unit Honda da GP2, scatenando le ire dei vertici della Casa nipponica che, a quel tempo, brancolava nel buio. Photo4/LaPresse Oggi invece il propulsore asiatico è tornato a ruggire, festeggiando in Germania la seconda vittoria stagionale di Max ...

Dalla Formula 1 alla Dakar - Fernando Alonso rompe gli indugi : “vi dico cosa ho in mente” : Il pilota spagnolo ha parlato del proprio futuro, facendo chiarezza su quelli che sono i suoi obiettivi Nelle ultime settimane hanno continuato a rincorrersi le voci sul futuro di Fernando Alonso, dividendosi tra un ritorno in Formula 1 e un debutto nella Dakar. AFP/LaPresse A spegnerle entrambe ci ha pensato proprio il diretto interessato, intervenuto al lancio della “Liberbank Challenge” di eSports, evento che sta ...

F1 - Fernando Alonso vuole tornare. Vicino alla Red Bull? Marko : “Ci ha dato la disponibilità ma per Honda è impossibile” : Fernando Alonso vuole tornare in Formula Uno dopo avere lasciato il Circus alla fine del 2018, l’asturiano negli ultimi due anni ha vinto la 24 Ore di Le Mans per due volte e si è aggiudicato il Mondiale WEC, ha cercato di conquistare la 500 Miglia di Indianapolis per completare la Tripla Corona ma non è riuscito nella missione. Il due volte Campione del Mondo di F1 sta cercando un ingaggio per la prossima stagione e nelle ultime ore era ...