Crisi di governo | Renzi | “Salvini irresponsabile | aprire la crisi è follia” E poi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) “Salvini ha fatto una retromarcia e un errore politico. Non puoiunaal buio a metà agosto rischiando di fare aumentare l’Iva. È un atto da, si è comportato da, la sua decisione è una follia”. Così Matteo, a margine della discussione in aula a Palazzo Madama ha commentata la scelta di Matteo Salvini dila. “Non sarò io ad andare alle consultazioni, ma darò una mano per non andare a sbattere”, ha proseguito l’ex presidente del Consiglio. L'articolodi: “Salvinilaè follia”. E poi aggiunge: “Darò una mano per non andare a sbattere” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mov5Stelle : Le dichiarazioni di Salvini rilasciate subito dopo aver aperto la crisi di governo e aver dato la pugnalata al Paes… - NicolaMorra63 : Domani #GiuseppeConte sarà in Aula per rispetto alla nostra #Costituzione ed ai #cittadini. Una crisi di #Governo f… - Mov5Stelle : E alla fine non si sono dimessi. Hanno aperto un'assurda crisi di governo solo per gioco, tra un mojito e un dj set… -