Crisi di Governo | l’intervento integrale di Matteo Salvini in Senato | “Taglio

Crisi di governo - discorso integrale di Conte : dai rapporti con la Russia alla responsabilità istituzionale - fino all’uso dei simboli religiosi : Gentile Presidente, gentili Senatrici, gentili Senatori, ho chiesto di intervenire per riferire sulla Crisi di governo innescata dalle dichiarazioni del Ministro dell’Interno, leader di una delle due forze di maggioranza. Ho sempre limpidamente sostenuto che, in caso di interruzione anticipata dell’azione di governo, sarei tornato qui, nella sede istituzionale dove inizialmente ho raccolto la fiducia. Questa iniziativa non cela il vezzo di un ...

Crisi di governo - Salvini : “Rifarei tutto - chi ha paura del voto non è un uomo libero” : “Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è un uomo libero”. Così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenuto al termine del discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel riferire al Senato sulla Crisi di governo. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è un uomo libero” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi di Governo - Conte : “Salvini ha perseguito interessi personali”. I leghisti insorgono : “Salvini ha perseguito interessi personali”. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel riferire al Senato sulla Crisi di Governo. L'articolo Crisi di Governo, Conte: “Salvini ha perseguito interessi personali”. I leghisti insorgono proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi di governo - Conte : “Mi recherò da Mattarella e rassegnerò le mie dimissioni” : “Mi recherò da Mattarella e rassegnerò le mie dimissioni”. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel riferire al Senato sulla Crisi di governo. Poi ha aggiunto: “Ora il presidente della Repubblica guiderà il Paese in questo passaggio delicato. Colgo l’occasione per ringraziarlo per il sostegno che mi ha dato”. L'articolo Crisi di governo, Conte: “Mi recherò da Mattarella e rassegnerò le mie ...

Crisi di governo - Conte si dimette : «Salvini mosso da interessi personali e di partito - il caso Russia andava chiarito» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato ha affermato che l'azione di governo si interrompe. Urla, slogan e pure qualche...

