Open Arms | Toninelli cede | Portiamo noi i migranti in Spagna

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Giovanna Stella La Guardia Costiera accompagnerà i 107nel porto iberico. Poisi rivolge alla: "Via la bandiera alla ong" La vicenda dellasi fa sempre più intricata. Perché se da una parte Matteo Salvini continua a ribadire che i porti italiani restano chiusi e dall'altra Giuseppe Conte ha fatto sbarcare i minori - che poi non erano tutti minori - a bordo dell'imbarcazione, ora ci mette del suo il ministro Danilo. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato tramite i suoi profili social la prossima mossa della Guardia costiera italiana. "Ci siamo messi a disposizione con la Guardia Costiera - si legge sul profilo Facebook di Danilo- per accompagnare lain, per offrire supporto tecnico e per trasportare parte deia bordo di una nostra imbarcazione per il viaggio". I 107 ...

TgLa7 : Open Arms: fonti, da ispezione no emergenza sanitaria - matteosalvinimi : Legambiente mi denuncia per sequestro di persona? Altra medaglia! - matteosalvinimi : ??VIETATO DIRE che gli immigrati della Open Arms non sono in emergenza sanitaria. Ecco lo sfogo del medico:'È da paz… -