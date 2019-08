Mykonos | muore in vacanza 22enne napoletano

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il ragazzo si sarebbe sentito male mentre era su una moto d’acqua. È annegato, inutili i soccorsi, Tragedia nell’isola greca, dove un ragazzoresidente a Napoli è morto. Antonio Borrelli, questo il nome del giovane, si trovava incon alcuni amici aquando una volta caduto in acqua è annegato. Il dramma è avvenuto durante una piacevole giornata tra amici in una delle isole greche maggiormente frequentate dagli italiani.Secondo una prima ricostruzione, ilaveva deciso di fare un giro su un acquascooter in mare. Improvvisamente però avrebbe accusato un malore e sarebbe caduto in acqua. La morte per annegamento sarebbe arrivata in pochi secondi. Le autorità greche stanno indagando sul decesso per capire esattamente la dinamica di quanto avvenuto.

