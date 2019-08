Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ihanno sottoposto a sequestro preventivo l’emittentefonica di Scandicci, in provincia di54. L’ipotesi di reato è quella di diffamazione e di istigazione all’odio, reati per i quali è indagato lo speaker e titolare dell’emittente, Guido Gheri. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito il sequestro in seguito a un’ordinanza deldel Riesame che ha dato ragione circa la necessità di non far proseguire le trasmissioni, accogliendo l’appello del pm Christine von Borries. Ihanno così apposto i sigilli al trasmettitore che permette di agganciare la frequenza assegnata. Gheri è indagato a causa del comportamento tenuto nella messa in onda delle trasmissioni, durante le quali non solo avrebbe diffamato un ex consulente e un suo ex avvocato, ma avrebbe anche usato la suaesprimendo “un ...

_Carabinieri_ : Buongiorno da Piazza della Signoria a #Firenze. #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #17agosto - fattoquotidiano : Firenze, Carabinieri sequestrano l’emittente Radio Studio 54. Tribunale: “Odio razziale ed etnico nei confronti deg… - Ghebbe : Non è mai un bel giorno quando si spegne una radio o quando qualcuno non può più esprimere la propria opinione. No… -