È stato arrestato uno dei criminali latitanti più ricercati in Australia

Temptation Island 2019 - Sonia Onelli : arrestato il suo stalker : Temptation Island, Sonia Onelli vittima di stalking: paura per l’ex tentatrice L’ex tentatrice Sonia Onelli è stata vittima di stalking. Una conoscenza con un uomo intrapresa lo scorso mese che è degenerata rapidamente. Il ragazzo è stato finalmente fermato. Tutto è iniziato quando Sonia Onelli di Temptation Island 2019 ha interrotto la frequentazione con questo ragazzo e la sua vita si è trasformata all’improvviso in un ...

Ostuni - vent'anni di maltrattamenti alla moglie : arrestato un uomo di 47 anni : Una bruttissima storia di maltrattamenti in famiglia arriva da Ostuni, nel brindisino, dove nelle scorse ore gli agenti del locale commissariato di Polizia hanno tratto in arresto, su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo di provincia pugliese, un cittadino italiano di 47 anni, accusato di aver praticato violenza su sua moglie sin dal 1999. Gli episodi si sarebbero aggravati proprio negli ultimi mesi: secondo quanto accertato ...

Milano : sorpreso con droga in auto - arrestato : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Un cittadino equadoregno di 31 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo, nel corso di un controllo, è stato fermato a bordo della sua auto in piazza Caserta, vicino a viale Zara. Sul mezzo gli agenti hanno trovato

Pagava il pastore 1 - 80 euro l'ora - senza ferie o riposi. Arrestato allevatore : Lavorava dall’alba al tramonto in cambio di 1,80 euro l’ora. Al mattino prelevava le pecore, le mungeva e le portava al pascolo. Al tramonto ritornava alla masseria con il gregge, mungeva nuovamente gli animali, puliva l’ovile e rientrava a casa, a pochi passi di distanza. Dove per casa si intende un container in pessime condizioni igieniche (come ha certificato la Asl), costruito assemblando le cabine di un camion. La cucina ...

Va male il primo colpo e ci riprova - arrestato : Roma, 17 ago. (AdnKronos) – Sfumato il primo colpo, torna a piazza della Repubblica per mettere a segno una nuova rapina. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro, intorno alle 22 di ieri, vengono inviati dalla centrale operativa del gruppo carabinieri di Roma in piazza della Repubblica, dove due cittadini del Bangladesh, entrambi titolari di due distinti chioschi, avevano bloccato un ladro che aveva tentato di ...

Milano : rapina una prostituta e poi si ferisce con un coltello - arrestato : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Ha rapinato la prostituta con la quale si era appartato e, una volta a casa, si è ferito con un coltello, finendo in ospedale in gravi condizioni. Un uomo di 34 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia a Milano per rapina aggravata. La notte scorsa gli agenti

In Iran hanno arrestato le donne che si erano travestite da uomini per entrare allo stadio : Sono state individuate, interrogate, arrestate e condotte nella nota prigione di Qarchak, situata nel deserto a est di Teheran, le sei donne attiviste che si erano ‘travestite’ da uomo per poter entrare nello stadio Azadi della capitale Iraniana nell’aprile 2018. Fra di loro ci sono l’attivista per i diritti umani Zahra Khoshnavaz, che si batte proprio per l’abolizione di questo divieto, e la fotogiornalista Forough Alaei. Human Rights ...

Palermo : pazzo per il pesto di pistacchi ne ruba 63 barattoli - arrestato : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – La ‘passione’ per il pesto di pistacchi è costata cara a un ragazzo di 25 anni, bulgaro, arrestato dai carabinieri di Palermo per furto aggravato. Il giovane aveva rubato dagli scaffali dell’Auchan di via Lanza di Scalea ben 63 barattoli di pesto di pistacchio, per un valore di circa 256 euro. Ad allertare i carabinieri è stato l’addetto alla vigilanza del supermercato. ...

Porto Cesareo - ricercato in Francia per riciclaggio e truffa : arrestato in spiaggia al bar : Un 63enne francese, Jèrome Michel Garnier, è stato arrestato nei giorni scorsi a Porto Cesareo dagli agenti della Polizia di Stato di Nardò, cittadina della provincia di Lecce. L'uomo, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, stava trascorrendo un periodo di vacanza nel Salento insieme alla sua convivente. Nel frattempo le Forze dell'Ordine hanno ricevuto una segnalazione dalla Francia, la quale indicava che il soggetto ricercato Oltralpe ...

Bari - giovane pastore bengalese in condizioni di schiavitù. Arrestato imprenditore agricolo che lo sfruttava : Lo faceva lavorare 12 ore al giorno, senza concedergli ferie o giorni di riposo, quando lo pagava lo pagava meno di 2 euro all’ora e lo faceva dormire in una specie di container senza bagno e cucina: al primo suppliva il pozzo degli animali e al secondo un fornello a gas. In pratica lo trattava come uno schiavo. Lo hanno fermato i carabinieri di Bari che hanno Arrestato a Casamassima un pregiudicato 46enne per sfruttamento del lavoro e ...