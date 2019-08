Cina | trovata una foresta di alberi a rischio estinzione

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019)inunadi: sono circa 1.100 abeti dello Ziyuan, un raro albero che si ritiene abbia meno di 2.000 esemplari maturi. Gli abeti sono stati individuati dai ricercatori nel Parco Nazionale Hunan Nanshan nellacentrale. L’abete di Ziyuan, o abies ziyuanensis, è una pianta protetta di Classe A ined è classificata come ‘in pericolo’ nella Lista Rossa Iucn delle specie minacciate. Secondo il sito Iucn, il numero dei suoi esemplari maturi è compreso tra 250 e 1.970. Nel parco i ricercatori hanno scoperto circa 1.100 alberelli con altezze che vanno da 2 a 60 cm. Hanno anche trovato altri seimaturi con un diametro del tronco di 25 cm. “Useremo telecamere di sicurezza per monitorare gli, assegneremo personale speciale per gestirli e useremo droni per pattugliare”, ha detto Yang Xianglun, ...

TassoniMatteo : @meb La parte di politica estera sui rapporti con la Cina e le tensioni con l’Iran l’ho trovata un po’ tralasciata… -