Benevento | viene avvolto dalle fiamme mentre prepara un liquore | 27enne grave in ospedale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ignazio Riccio Il ragazzo ha ustioni sull’80% del corpo. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, che indagano sull’accaduto Era uno dei suoi hobby preferiti e non immaginava che una passione coltivata da anni potesse procurargli guai così seri. Undiè rimastomente ustionatova il limoncello a casa, il tipicocampano a base di agrumi. Il ragazzo era solito utilizzare l’alcol per le sue ricette, ma ieri qualcosa è andato storto.stava armeggiando con gli ingredienti, il liquido infiammabile è finito accidentalmente sui fornelli accesi, provocando dellemolto alte, che hannoil corpo del giovane malcapitato. Ilnon è riuscito immediatamente a spegnere il fuoco ed è rimasto ustionato. L’uomo, soccorso dai vicini, è stato in un primo momento trasportato all’Rummo die ...

