Simon Gautier | morto l’escursionista francese di 27 anni disperso da 9 giorni in Cilento

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) Non ce l’ha fatta. Il corpo del 27enne escursionistada 9nelle campagne delè stato trovato senza vita in fondo a una scarpata. Era precipitato in punto poco visibile, ma solo oggi i soccorritori sono riusciti ad individuare lo zaino, attraverso le immagini di un drone, e procedere al recupero del cadavere. Si trovava in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giova Piro, in provincia di Salerno. E pensare che in giornata si era riusciti finalmente a restringere il campo a soli tre sentieri, gli unici dove il giovane si sarebbe potuto inoltrare dopo essere stato visto da alcuni testimoni. Di lui non si avevano notizie dal 9 agosto scorso, quando il ragazzo aveva chiamato il 112 non riuscendo però a comunicare la propria posizione, nemmeno indicativa. L’operatrice del numero unico, dopo alcune difficoltà di ...

