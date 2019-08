L’arma letale delle Autonomie differenziate

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 18 agosto 2019) L’ultimo dei partiti leninisti: un leader carismatico e dietro di lui una massa compatta di militanti. E’ questo un ritratto spesso accreditato della Lega. Ma ce ne è u altro che ridimensiona - e non poco - la figura di Matteo Salvini: uomo immagine in realtà, solo il front man di un raggruppamento costituito da anime diverse e non sempre in sintonia.Quanto accaduto di recente mostra che neppure Salvini e i suoi compagni di partito sanno esattamente quale siadue la descrizione più calzante.Perché nella Lega esiste un’anima antica, forse la più autentica, certamente la più eversiva rappresentata in questa fase da Luca Zaia, il Governatore della Regione Veneto. Al suo confronto i Fontana, i Fedriga, i Cirio, per non parlare di cerchiobottisti come Giovanni Toti e Nello Musumeci, sono pallidi fantasmi.Zaia incarna a tutto ...

