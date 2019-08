Kenya | 40enne campano si tuffa in acqua e muore sotto gli occhi della moglie

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) Una terribile tragedia ha sconvolto la cittadina di Acerra, nel napoletano: negli scorsi giorni è venuto a mancare Ciro Chiarello, un uomo di 40 anni. Secondo quanto riferito dai media locali e nazionali, Chiarello si trovava in vacanza ininsieme a suaAngela Torneo, che aveva sposato lo scorso mese di dicembre. Stavano trascorrendo un periodo di relax nello stato africano, quando all'improvviso si è verificato il dramma. L'uomo è entrato in, poi però non sarebbe più riemerso. Immediati i soccorsi prestati a Ciro, ma purtroppo per lui non c'era più niente da fare. Le cause dell'incidente sono tutte ancora in fase di accertamento, ma sembra che l'uomo abbia accusato un malore in, il quale purtroppo si è rivelato fatale. Persona molto conosciuta ad Acerra Ciro Chiarello era molto conosciuto ad Acerra, dove viveva nel rione Madonelle, una zona nata per dare una ...

msn_italia : Kenya, il viaggio di nozze si trasforma in tragedia: morto un 40enne - infoitinterno : Kenya, tragedia in viaggio di nozze: morto 40enne - irpiniatimes1 : Tragedia in Kenya: 40enne campano muore in viaggio di nozze -