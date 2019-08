Hikma,torturata in Libia:vuole studiare

"Voglio andare a Roma per", ha detto una dei migranti della Open Arms, una giovane donna etiope di 18 anni. "Sono stata 3 anni in, un anno e 4 mesi in prigione e un anno e 6 mesi chiusa in un magazzino. Mi hanno torturato con calci e pugni. I libici sono pazzi, è un posto pericoloso". Così ha raccontato. Ora è nell' 'hotspot' di Lampedusa. Era tra i 13 naufraghi sbarcati dalla nave Open Arms quattro giorni fa per motivi di salute. "Finalmente libera","proseguire" i suoi studi nella Capitale, ha detto.(Di domenica 18 agosto 2019)