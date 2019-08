Formula 1 – Giovinazzi svela il suo rapporto con Kimi Raikkonen | “aspetti positivi e

Formula 1 – Sabato amaro per Giovinazzi : il pugliese dell’Alfa Romeo penalizzato in Ungheria : Tre posizioni in meno per Giovinazzi: il pugliese dell’Alfa Romeo penalizzato per impeeding in Ungheria Sabato amarissimo per Giovinazzi. Al termine delle qualifiche del Gp dell’Ungheria, durante le quali è stato Max Verstappen a conquistare la pole position, la sua prima in carriera, Antonio Giovinazzi è stato autore di una manovra scorretta che gli è costata cara. Il pugliese dell’Alfa Romeo è finito infatti sotto ...

Formula 1 – Bottas e Vettel riducono il gap da Hamilton - primo punto per Giovinazzi : la nuova classifica piloti : Hamilton sempre leader, ma Bottas e Vettel si avvicinano: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un Gp d’Austria spettacolare oggi al Red Bull Ring: al termine di una fantastica gara di Charles Leclerc, il ferrarista ha dovuto cedere a Max Verstappen, che a due giri dal termine è riuscito a superare il suo rivale coetaneo per andare a prendersi una specialissima vittoria. La manovra dell’olandese della Red Bull è ...

Formula 1 - sospiro di sollievo per Giovinazzi : cinquemila euro di sanzione all’Alfa per la benzina refrigerata : Messo sotto investigazione dopo le FP2 del Gp d’Austria, il pilota italiano se l’è cavata con una multa comminata al suo team sospiro di sollievo per Antonio Giovinazzi, che non verrà penalizzato sulla griglia del Gp d’Austria per essere stato pizzicato con la temperatura del carburante irregolare, ai sensi dell’articolo 6.5.2 del regolamento tecnico di Formula 1. Il delegato della FIA Jo Bauer si era accorto di ...