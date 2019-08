Crisi di governo | quando provo a spiegarla all’estero la risposta è sempre la stessa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) L’ascesa della destra europea ed americana viene spesso interpretata come una reazione alla globalizzazione. In altre parole il mondo globalizzato è di “sinistra” mentre quello “nazionalista e populista” è di destra. Ma sarà vero? Paladino della globalizzazione è Xi Jinping che nel 2018, a Davos, fece un appassionato discorso a favore del libero mercato, mentre il grande nemico è Donald Trump, interessato soltanto a far tornare l’America la superpotenza che fului aveva vent’anni. Anti-globalizzazione è anche Boris Johnson, il primo ministro britannico che non esita a dire al mondo che il Regno Unito uscirà con o senza accordi dall’Unione Europea il 31 ottobre di quest’anno. Da noi, in quello che un tempo veniva descritto come il Bel Paese, di certo lo schieramento Movimento 5 Stelle e Lega era stato percepito come non a favore della globalizzazione, al contrario, si aveva ...

