Conte pronto a dimettersi | Salvini | ' Ragionerò su tutto | basta non tornino Renzi e i suoi'

La Piazza : trullo pronto per Salvini Tutti a Ceglie - con Conte e Di Maio : Dopo il premier Conte e il vicepremier Di Maio anche Matteo Salvini conferma la sua presenza a La Piazza, l'evento di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica Segui su affaritaliani.it

Inter - Dzeko si complica : Perisic pronto all’addio - Conte boccia il croato : CALCIOMERCATO Inter- Giorni intensi in chiave mercato per la compagine nerazzurra. Nelle ultime ore si sarebbe complicato in maniera decisa il possibile passaggio di Dzeko in maglia Inter. Il giocatore potrebbe prendere in considerazione la destinazione Napoli, ma tutto potrebbe dipendere dalle offerte che verranno presentate al giocatore e dal pressing del club partenopeo. Non […] L'articolo Inter, Dzeko si complica: Perisic pronto ...

Sulla Tav è il giorno della resa dei conti | Salvini pronto al voto anticipato - Conte frena : "Non si discute sull'operato del governo" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Salvini sventola la minaccia di voto anticipato

Il Mattino : Napoli pronto ad acContentare Icardi. 7 milioni più bonus di ingaggio : C’è grande attesa per la riunione della Lega di oggi, si incontreranno Marotta e De Laurentiis e potrebbe essere l’occasione per parlare anche di Mauro Icardi. Il Napoli attende che Wanda Nara rientri dalle vacanze per riformulare la sua offerta per l’attaccante. Il problema sono i diritti d’immagine legati al contratto con la Nike che Mauro vorrebbe tenere. Secondo il Mattino, De Laurentiis ha pensato ad una mega ...

Lotito : «Io sindaco di Roma? Non mi autocandido ma sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per Roma. Con De Rossi un bel rapporto. Se Milinkovic vuole andare via - lo acContento» : In questi giorni è andato nella sua villa di Cortina D?Ampezzo per partecipare alla presentazione della Lazio, nel ritiro di Auronzo di Cadore. Il presidente biancoceleste Claudio...

Inter - guai per Icardi : Conte sarebbe pronto a bocciarlo : Uno dei giocatori che infiammeranno questa sessione estiva di calciomercato è sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in uscita dall'Inter, con il neo tecnico, Antonio Conte, che avrebbe già deciso di non puntare su di lui per il prossimo anno. Le mosse di mercato della società nerazzurra vanno proprio incontro a questa scelta visto che sembrano ben avviate le trattative che vedrebbero arrivare a Milano il centravanti bonsiaco, Edin ...