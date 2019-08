Sicilia | Corte dei Conti | ' troppi dipendenti poco qualificati' 3

Sicilia : Corte dei Conti - 'troppi dipendenti poco qualificati' (2) : (AdnKronos) - Nell'isola, tra il 2015 e il 2017, i dirigenti regionali sono scesi da 1692 a 1350, mentre il personale non dirigenziale è diminuito da 15.365 unità a 13.571. In totale, nel 2017, la Regione Siciliana contava 14.921 dipendenti, con una variazione in negativo del 12,52 % rispetto al 201

Sicilia : Corte dei Conti - ‘troppi dipendenti poco qualificati’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – La Regione Siciliana paga troppi dipendenti poco qualificati e assunti con criteri non meritocratici. L’ennesima denuncia arriva dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti in un corposo capitolo della ‘Relazione 2019’ sulla spesa per il personale degli enti territoriali nel triennio 2015-2017, ora diffuso dal Centro Pio La Torre. “La Corte dei Conti segnala una riduzione ...

Ue : la Corte respinge il ricorso dell'Italia - la Sicilia perde 380 milioni di fondi europei : Roberto Chifari I giudici del Lussemburgo hanno osservato come sia innegabile l’esistenza di errori nella spesa, imputabili a insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo del Piano operativo regionale La Sicilia perde 380 milioni di fondi europei per cattiva gestione nella spesa dei fondi stessi. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha respinto il ricorso dell'Italia contro il taglio ...

Sicilia - eletti col Pd e amici di Renzi : i voltagabbana alla corte di Musumeci. Il presidente che voleva “multarli” : Assessori dell’ex governatore Rosario Crocetta e fan di Matteo Renzi, pentiti del Pd ed ex amici di Luca Lotti. Sono tutti in fila, oggi, alla corte del presidente della Sicilia, Nello Musumeci. Il governatore della Regione più a Sud d’Italia che recentemente ha aperto alla Lega di Matteo Salvini, lanciando, col suo movimento Diventerà Bellissima, l’idea di una alleanza meridionale per il Carroccio. A Palazzo dei Normanni, infanto, il suo ...