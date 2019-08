Open Arms | Procura acquisisce documenti | valutate nuove visite mediche

Open Arms - Polizia sentirà medico isola : 11.51 La Polizia ascolterà Francesco Cascio, responsabile del Poliambulatorio a Lampedusa,a proposito dei migranti sbarcati dalla Open Arms per motivi di salute Gli agenti lo hanno cercato ieri ma il medico non era sull'isola. Ieri Cascio aveva detto che i 13 migranti sbarcati erano in buone condizioni,come refertato dal suo staff medico, tranne uno con l'otite.Oggi all'Ansa,Cascio ribadisce: "I referti sono chiari.Non so cosa sia successo:se ...

Migranti : caso Open Arms - inquirenti ascolteranno medico Lampedusa : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Gli inquirenti sentiranno, ma non subito, il medico responsabile del Poliamulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio. Il medico, che è in vacanza e in questi giorni non è presente a Lampedusa verrà ascoltato dalla Polizia giudiziaria su incarico della Procura. Ma, come apprende l’Adnkronos, non sarà ascoltato a breve. Prima verranno eseguiti altri atti. Proprio ieri Cascio ha detto che le tredici ...

Open Arms - Guardia Costiera al Viminale : non ci sono ostacoli allo sbarco : La procura di Agrigento acquisisce documenti dalla Guardia Costiera, si valuta un’ispezione sulla nave della ong spagnola. Salvini: «Quella delle ong è battaglia politica, non umanitaria»

La procura di Agrigento sta indagando sulla situazione della nave di Open Arms al largo di Lampedusa : La polizia giudiziaria ha acquisito dei documenti nella sede di Roma della Guardia costiera per conto dell’indagine della procura di Agrigento partita dopo un esposto di Proactiva Open Arms, la ong che gestisce la nave ferma da giovedì vicino a

Open Arms 'UNA BOMBA AD OROLOGERIA'/ Polizia nella sede della Guardia Costiera a Roma : OPEN ARMS una "BOMBA ad orologeria". Stamattina la Polizia giudiziaria si è recata nella sede della Guardia Costiera in quel di Roma: i dettagli

Open Arms - protesta della Ong. Matteo Salvini li zittisce : "Vergogna - in 16 giorni sareste arrivati in Spagna" : Matteo Salvini mette a tacere la protesta di Open Arms per la nave della Ong Proactiva carica di migranti e ferma al largo di Lampedusa: "In sedici giorni sareste già tranquillamente arrivati a casa vostra in Spagna. Quella delle Ong è una battaglia politica, non certo umanitaria, giocata sulla pell

Migranti : caso Open Arms - Procura Agrigento acquisisce atti Guardia costiera : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento, come si apprende, ha acquisito dalla Guardia costiera dei documenti relativi alla nave Open Arms. Tra gli atti ci sono anche le comunicazioni con cui la Guardia costiera scrive al Viminale in cui scrive che non ci sono “impedimenti di sorta” per fare attraccare la nave al porto. Da ieri la Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha aperto una inchiesta ...

Open Arms - de Magistris si veste da pm : «Processare Salvini e Di Maio per crimini contro l'umanità» : «Il sequestro di persone sulla Open Arms a Lampedusa dimostra il livello di illegalità, crudeltà, disumanità e sadismo a cui è giunto il governo. Devono essere...

Open Arms - l’appello di Richard Gere a Sky Tg24 : “Sulla nave dell’Ong ci sono degli angeli” : “Queste persone sono angeli. Persone sopravvissute alla Libia, a tragedie e a traumi anche solo per raggiunGere le imbarcazioni e mettersi in mare. sono persone straordinarie, forti, nobili. Mi piacciono molto. E poi ci sono anche i volontari che hanno rinunciato alla loro vita per aiutare gli altri. sono persone straordinarie. Hanno bisogno del nostro sostegno, economico, emotivo e legale. sono i migliori. Persone straordinarie, gli ...

Guardia Costiera contro Viminale : "Nulla osta a sbarco Open Arms" : Lo scontro istituzionale su Open Arms si arricchisce di un nuovo duello. Dopo la lite epistolare fra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, ora contro il Viminale si pone la Guardia Costiera Italiana. “Non vi sono impedimenti di sorta” allo sbarco della nave nel porto di Lampedusa, scrive il Comando Generale della Guardia Costiera al Viminale, alla Farnesina e al Ministero delle Infrastrutture, chiedendo “con urgenza” una ...

Migranti : Open Arms - ‘Un porto sicuro subito’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Giorno 16. Il mondo è testimone di quello che hanno dovuto sopportare le 134 persone che attendono di scendere sul ponte della #OpenArms. Solo la mancanza di volontà dei politici che hanno il potere di decidere li separa da un porto sicuro. #unportosicurosubito”. Così, sui social Open Arms. L'articolo Migranti: Open Arms, ‘Un porto sicuro subito’ sembra essere il primo su ...