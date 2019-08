Abatantuono | “Il Milan è di un fondo internazionale Ma il fondo deve fare il fondo”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2019) In un’intervista a Repubblicao, Diegotocca anche l’argomento calcio. Ammette che quando ha detto che avrebbe tifato per l’Atalanta si trattava di una provocazione: “All’Atalanta invidio il modello, c’è un presidente riconoscibile, una società, il tifo come una volta. Il? Ilè di un. Ho chiesto in giro: questoha una bandiera? La posso portare allo stadio?”. Un, secondo lui, non può gestire un club: “Il punto è che il, nella vita,il. Per cui vengono fuori aberrazioni, perfino tra i tifosi ho sentito dire: ah, meno male, ci hanno escluso dalle coppe così il conto economico a medio termine va a posto… Ma chi, ma cosa, ma quando? Io le coppe le voglio. Ma dove siamo?”. Tra ildi Gullit e quello di Rivera dice di provare più nostalgia del ...

