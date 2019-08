Jesolo | trovato il cadavere del 23enne scomparso in mare | si era tuffato dal pedalò e non

Jesolo - trovato morto il ragazzo che era scomparso in mare dopo un tuffo dal pedalò : È stato ritrovato venerdì mattina il corpo del ventitreenne scomparso in mare a Jesolo nel giorno di Ferragosto. I soccorritori hanno trovato il corpo in un punto non lontano da dove il ragazzo si era tuffato per poi sparire tra le onde. A dare l’allarme erano stati i suoi amici: la giovane vittima si era tuffata da un pedalò.Continua a leggere

