NUOVO GOVERNO? Patrimoniale e porti aperti | ecco il programma made in Ue

Governo : Toti - ‘subito al voto - Salvini ha in testa centrodestra NUOVO’ : Roma, 15 ago. (AdnKronos) – “Bisogna andare a votare subito e la strada più breve è farlo con l’attuale numero dei parlamentari. Il centrodestra deve superare vecchie liturgie, evitare di pensare a patti segreti per escludere qualcuno, sia aperto anche a nuove sensibilità”. Così in un’intervista a ‘Il Messaggero’, il Governatore della Liguria e leader della nuova formazione ‘Cambiamo’ ...

Il tentativo per un NUOVO GOVERNO va fatto : Quella di ieri al Senato è stata una giornata importante perché con un voto chiaro e netto ha detto no all’arroganza e alle forzature della Lega. Oltre a ciò si è anche dimostrato che Salvini non è affatto infallibile.Al contrario, la sua proposta di anticipare la riduzione del numero dei parlamentari per andare subito al voto si è dimostrata per quello che era: un bluff, un disperato tentativo ...

Renzi : "La maggioranza contro la deriva Papeete c'è. Salvini si dimetta e si formi un NUOVO governo" : Matteo Renzi ha tenuto oggi un'attesa conferenza stampa in cui ha confermato la sua teoria della necessità urgente di un governo istituzionale e che oggi stesso in Senato si vedrà l'esistenza di una nuova maggioranza, in quanto PD, M5S, Leu e gruppo misto sono d'accordo sulla calendarizzazione del voto contro Conte il 20 agosto. Ha anche detto che non sarà alla direzione del PD del 21 agosto, sostenendo che lo faccia per rispetto.Renzi ha ...

Ore 18 : si vota per la data su sfiducia a Conte |Renzi ripete : "NUOVO GOVERNO o è recessione - il Senato mostrerà che accordo è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Cgil - Cisl e Uil si affidano a Mattarella "anche nella possibilità di dare un NUOVO GOVERNO al Paese" : C’è bisogno “di risposte immediate, di un governo nel pieno delle sue funzioni e non si possono più aspettare le alchimie della politica”. Lo dicono in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil che esprimono “grande preoccupazione per la situazione di instabilità politica prodotta in pieno periodo feriale che, se non risolta rapidamente, può ulteriormente ridurre le condizioni per la crescita del ...

NUOVO GOVERNO - Zingaretti tratta. E Renzi avverte : se non si fa è colpa sua : Voci di un contatto (smentite dal Nazareno) tra il segretario e RenziIl governatore fa appello all’unità «di fronte ai pericoli della democrazia»I paletti del senatore: se il governo salta la responsabilità sarà di Nicola

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il giro di chiamate per convincere Forza Italia a un NUOVO governo : Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sono alle prese con gli azzurri di Forza Italia. A Palazzo Madama si parla di un piddino (Renzi) attivissimo nel chiamare uno per uno i forzisti più a rischio di ricandidatura per convincerli a sostenere un nuovo governo. La prova di Forza di Renzi contro il segreta

Crisi di governo - Marcucci (Pd) : “Obiettivo è NUOVO governo. Priorità a comunicazioni Conte” : “Prima di venire qui ho avuto un incontro con Zingaretti e Gentiloni, non ho visto nessuna spaccatura, la linea è concordata e la segreteria è d’accordo con questa linea”. Lo ha detto il presidente dei senatori Andrea Marcucci prima della riunione del gruppo Pd del Senato. “L’obiettivo di oggi è quello di arrivare ad un nuovo governo, di che natura dovrà essere, lo vedremo in seguito. La Crisi dovrà essere totalmente ...

Crisi di governo - dopo il voto serve almeno un mese prima di formare un NUOVO governo : dopo il voto ci vorranno, nella migliore delle ipotesi (cioè se emerge subito una chiara maggioranza vincitrice), circa 30 giorni per insediare un nuovo premier a Palazzo Chigi. Questo significa che per dare l’ok alla manovra 2020 si avrà poco più un mese di tempo prima della scadenza del 31 dicembre. E negli ultimi anni nessuna manovra è diventata legge in così poco tempo.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Agosto : Il segretario - sempre più solo nella richiesta di votare a ottobre - apre a un NUOVO GOVERNO di legislatura “se lo chiede Mattarella” : Psicodramma Golpe renziano nel Pd. Zingaretti resiste, ma “teme” Mattarella Scissione – L’ex premier, pur di evitare le elezioni, schiera i gruppi parlamentari contro il segretario di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Transennate le piazze. “Forza Italia, il rinnovamento del partito. Gli azzurri studiano la mobilitazione di FerrAgosto” (il Giornale, 6.8). In una cabina dei Bagni Silvio. Transennate le ...