La nave Open Arms davanti a Lampedusa Trenta non firma lo stop “in nome dell’umanità”

Open Arms - nave giunta davanti a Lampedusa. Trenta non firma il nuovo divieto di Salvini : “La politica non può mai perdere l’umanità” : La nave della ong spagnola Open Arms con a bordo 147 migranti bloccata da 14 giorni nel Mediterraneo è arrivata davanti a Lampedusa. E nel governo scoppia un nuovo braccio di ferro tra la Lega e il Movimento 5 stelle. “14° giorno. Abbiamo avvistato terra. Lampedusa. Con il decreto Salvini sospeso, siamo nelle acque italiane con il permesso. Ancora nessun porto, ma la fine di questo incubo è più vicina. Nel frattempo l’umanità deve ...

Open Arms - il Tar accoglie il ricorso della nave : <br>"Può entrare in acque italiane" : Lo stallo della Open Arms si avvia verso la conclusione. Con una decisione inattesa e senza precedenti, oggi il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha scavalcato il decreto sicurezza bis di Matteo Salvini e ha disposto la sospensione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane nell'imbarcazione della ogn spagnola Proactiva Open Arms, che potrà avvicinarsi a Lampedusa dopo quasi due settimane di stallo.Ad annunciare ...

Migranti - onde alte e vento forte sulla nave di Open Arms : “Situazione drammatica” : Tra i 150 Migranti spossati a bordo della nave umanitaria Open Arms rischiano di scoppiare liti e risse, che potrebbero avere drammatiche conseguenze. A lanciare l’allarme sulla situazione a bordo della nave, che i Paesi affacciati sul Mediterraneo rifiutano di far attraccare nei loro porti, è il fondatore dell’ong spagnola Proactiva Open Arms, Oscar Camps, intervistato dalla radio Cadena Ser. “Non so quanti giorni resisteremo, potremmo ...

Open Arms - tre migranti malati lasciano la nave con le famiglie : In otto in elicottero a Malta, uno portato a Lampedusa dalla Guardia costiera. La Procura di Agrigento apre un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione. Sulla Ocean Viking restano 251 persone salvate

Tre migranti a bordo della nave della ong Open Arms - bloccata da 11 giorni in mare - sono stati portati a Lampedusa per ragioni mediche : Tre migranti che erano a bordo della nave della ong spagnola Open Arms, bloccata da 11 giorni in mare senza un “porto sicuro” dove attraccare, sono stati trasferiti da una motovedetta della Guardia costiera a Lampedusa per ragioni mediche: si