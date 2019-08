I 10 labirinti più belli d’Europa

Fonte : wired

(Di giovedì 15 agosto 2019) Il suo fascino, a cavallo tra il mistico e il ludico, è assolutamente fuori da ogni discussione. E poco importa che le sue origini risalgano a miglia e migliaia di anni fa, perdendosi addirittura tra le storie del Minotauro e del palazzo cretese di re Minosse: il labirinto continua anche oggi a essere un’attrattiva più che attuale, capace di stuzzicare la curiosità e il desiderio di giocare dei turisti come poche altre cose al mondo. Così, armati di cartina e di bussola, abbiamo deciso di intraprendere un viaggio in Europa alla ricerca dei 10piùdel nostro continente. A partire proprio dall’Italia. A Parma, e per la precisione nel comune di Fontanellato, è stata infatti inaugurata soltanto qualche anno fa – nel 2015 – una struttura da Guinness dei Primati: si tratta del Labirinto della Masone, altrimenti detto Labirinto di Franco Maria Ricci, un ...

