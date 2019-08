Pronto per la pubblicazione il libro ‘Foglie cadute’ di Wilkie Collins

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ilè considerato un grande classico della narrativa inglese. Si intitola "Foglie cadute" (Fazi Editore, pag. 480) e arriverà nelle librerie il 29 agosto 2019. L’autore è, classe 1824. È un personaggio dal look – e non poteva essere diversamente – tipicamente ottocentesco. Questo autore è ricordato per la sua cospicua produzione letteraria di marca fantastica. Ma, ancor più, la sua presenza nella storia della letteratura mondiale è legata al genere poliziesco. Infatti, da molti è indicato come uno dei padri indiscussi di questo tipo di narrativa. Fra i suoi romanzi sono compresi titoli come “The Woman in White”, pubblicato nel lontano 1959 in Italia, come “La donna in bianco”; nel 1968, mentre infuria la rivoluzione culturale, esce “The Moonstone”, ovvero “La pietra di Luna”. Il cinema non sta a guardare e, dalla sua produzione, estrapola storie che si animano sullo ...

delpieroale : Chissà come si sentirà Daniele #DeRossi, pronto a scendere in campo con il @BocaJrsOficial per la prima volta senz… - DaniloToninelli : Il Comitato familiari vittime del Ponte Morandi chiede, giustamente, la revoca della concessione ad Aspi. Il M5s er… - MarcoBovicelli : #AtleticoMadrid, arriva #Rodrigo dal #Valencia: l’attaccante pronto a volare nelle prossime ore direzione Madrid pe… -