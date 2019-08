Morte Sala | l’Aaib’ | “Calciatore e pilota esposti ad alte dosi di monossido di carbonio”

La Morte di Valentina Salamone non fu suicidio - ergastolo per l’ex Nicola Mancuso : Valentina Salamone è stata trovata impiccata a una trave all'esterno di una villetta a Catania, nel 2010, all'età di 19 anni. La polizia archivio la sua morte come suicidio per una delusione d'amore, ma la famiglia chiese ottenne la riapertura del fascicolo che ha portato all'arresto di Nicola Mancuso, allora 32 anni, l'amante sposato di Valentina. Mancuso è stato raggiunto dalla condanna all'ergastolo in carcere, dove sconta una condanna per ...