5 modi per avere un guardaroba sostenibile

Fonte : dilei

(Di mercoledì 14 agosto 2019) La sostenibilità è un argomento di cui si parla moltissimo ultimamente… e per fortuna! Era finalmente ora che si cominciasse a dare più spazio a questo modo di vedere non solo la moda, ma ogni singolo aspetto della nostra vita, in modo da impattare il meno possibile sull’ambiente. Se consideriamo poi che l’industria della moda è la seconda più inquinante al mondo dopo quella del petrolio, forse è il caso di cominciare a pensare a come rivedere il nostro! Ecco qui qualche consiglio facile per rendere il nostro armadio più. Fonte Pinterest 5perun: 1. comprare meno Sembrerà banale, ma è la prima cosa da fare. L’ho suggerito spesso sia tramite il mio canale Instragram che attraverso il mio blog: acquistare meno è la base perunpiù. Chiediamoci se quello che stiamo per acquistare ...

nzingaretti : Conosceremo tempi e modi della crisi nelle prossime ore e ci atteniamo alle valutazioni del Presidente della Repubb… - robertalombardi : Dobbiamo essere resilienti, ricostruirci imparando dai nostri errori, riorganizzare noi stessi e la nostra azione p… - GiovanniToti : Non ho rotto con #ForzaItalia alla vigilia della #crisidiGoverno, che non immaginavo affatto in questi modi e tempi… -