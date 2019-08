Lazio | Milinkovic-Savic | “Ho un contratto e qui non mi manca nulla”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) “Sono dove sono e non minulla. Sto allae non penso troppo alla fine del mercato. È stato scritto di tutto, ma so dove ho la mia testa e con chi ho un”. Lo dice il centrocampista della, Sergej, in un’intervista al quotidiano serbo ‘Espreso’. “Il mercato inglese è terminato, quindi si è chiusa anche la storia di Manchester -aggiunge-. Non ero troppo innervosito da tutto quello che è stato scritto. Ero concentrato nel fare i preparativi per la prossima stagione nel miglior modo possibile”. Fantacalcio, guida all’asta: consigli, probabili formazioni, tiratori, possibili sorprese e nuovi acquisti Formazioni Serie A, come cambiano gli 11 con i nuovi acquisti: gli schieramenti delle 20 squadre FOTO L'articolo: “Ho une qui non mi...

