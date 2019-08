Federico Chiesa | il derby stellare tra Juve e Inter | guerra di mercato | i dettagli

Il futuro di Federico Chiesa passa dalle mani di Rocco Commisso : Il futuro di Federico Chiesa è Viola, almeno quello immediato. Nonostante il rapporto teso con la Fiorentina, complice il pressing

Calciomercato Fiorentina – Federico Chiesa vuole la Juventus : strappo al telefono con Joe Barone : Federico Chiesa vuole la Juventus, il patron Commisso non intende cederlo: la telefonata fra il giocatore e il braccio destro del presidente apre una spaccatura Tra Federico Chiesa e la Fiorentina si starebbe per consumare una netta spaccatura. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe manifestato l’intenzione di essere ceduto alla Juventus in questa sessione di mercato. Dal canto suo, il patron Rocco ...

Juventus - Bernardeschi lancia segnali alla dirigenza : da Higuain a Federico Chiesa : Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio del campionato di Serie A, tutti a caccia della Juventus con i bianconeri che si sono ulteriormente rafforzati sul mercato. Si candida ad essere un assoluto protagonista Federico Bernardeschi, indicazioni a 360° del bianconero in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Ho sempre detto che la cosa fondamentale è la testa e questo lo credo fortemente. Ogni anno ...

Federico Chiesa incontra la proprietà tra indecisioni e incertezze : Dopo un deludente Europeo Under 21, non da parte sua, ma dell'intera compagine azzurra, il giovane attaccante della Fiorentina Federico Chiesa si è goduto le meritate vacanze con la sua amatissima Benedetta. Tutto questo, pensando al suo futuro, ricco di incognite, in cui lui sostanzialmente ha deciso, ma la sua squadra ancora no. E per il suo futuro ci sono molte ombre e poche certezze. La Fiorentina è a Chicago che è la sede del ritiro ...

Fiorentina - Montella esulta : “le parole di Commisso su Chiesa mi fanno piacere - Federico crescerà con noi” : L’allenatore della Fiorentina ha accolto con entusiasmo le parole del presidente Commisso sul futuro di Federico Chiesa Rocco Commisso ha un obiettivo, quello di blindare Federico Chiesa. Il nuovo proprietario della Fiorentina punta molto sul proprio talento, per questo motivo non ha nessuna intenzione di cederlo alle società presentatesi per acquistarlo, una su tutte la Juventus. Jennifer Lorenzini/LaPresse Le parole ...

Don Balon : la Juve sarebbe pronta ad offrire 80 milioni di euro per Federico Chiesa : La Juventus si appresta a diventare una delle regine del mercato: le ufficializzazioni di Ramsey, Rabiot, Pellegrini, Buffon ed il probabile arrivo di De Ligt potrebbero non essere gli unici acquisti dei bianconeri, anche se è la dirigenza dovrà necessariamente pensare a qualche cessione pesante. Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', potrebbero partire diversi giocatori: Joao Cancelo è uno dei più apprezzati sul mercato, in ...

Fiorentina - Commisso blinda Federico Chiesa : “lo voglio tenere un altro anno - vi dico come farò” : Il proprietario della Fiorentina ha parlato prima di imbarcarsi per l’Italia, confermando di voler tenere Chiesa Rocco Commisso è tornato in Italia, il proprietario della Fiorentina è arrivato questa mattina dagli Stati Uniti insieme alla famiglia, atterrando alle 9 a Firenze. LaPresse/Jennifer Lorenzini Nella giornata di domani poi sarà protagonista nel ruolo di “Magnifico messere”, cioè la figura a cui viene dedicata la ...

Juventus - i due possibili regali a Sarri : Paul Pogba e Federico Chiesa : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, per la Juventus è arrivato il momento di dedicarsi al mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva e funzionale al gioco del tecnico toscano. Sarà però necessario sfoltire la rosa bianconera, e solo successivamente potrebbero esserci importanti investimenti: l'attenzione alle finanze è molto importante ai fini del Fair Play Finanziario, anche in previsione dell'approvazione del bilancio ...

Chi è Federico Chiesa : carriera e biografia del nazionale Under 21 : Chi è Federico Chiesa: carriera e biografia del nazionale Under 21 Domenica sera è iniziata per l’Italia Under 21 la fase a gironi degli Europei. Per gli azzurrini si è trattato di un inizio scoppiettante con una vittoria per 3 a 1 contro i giovani spagnoli. La partita ha permesso alla squadra di Di Biagio di mostrare il proprio talento e la propria tenacia. Assoluti protagonisti della serata sono stati Lorenzo Pellegrini, che ha segnato il ...

Europei U21 – Chi è Caterina Ciabatti? La dolce fidanzata di Federico Chiesa [GALLERY] : Doppietta con dedica romantica alla fidanzata per Federico Chiesa: ecco chi è Caterina Ciabatti, la dolce metà dell’attaccante azzurro E’ Federico Chiesa il protagonista assoluto dell’esordio dell’Italia U21 agli Europei 2019. Al Dall’Ara di Bologna il calciatore italiano ha trascinato gli azzurrini alla vittoria nella prima tosta sfida contro la Spagna. Al termine della partita Chiesa ha dedicato al sua ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia sfata il tabù Spagna. Federico Chiesa un’ira di Dio : Tanta attesa e tanta tensione. Così è stata vissuta la vigilia del match d’esordio degli Europei Under21 2019 di Calcio dalla Nazionale di Gigi Di Biagio. La sfida, la prima del gruppo A, era di quelle toste, contro la Spagna, squadra che non battevamo dal lontano 2006, quando nel famoso playoff andammo in Spagna e Giorgio Chiellini e Riccardo Montolivo ci regalarono una gioia indescrivibile. Di acqua sotto i ponti ne era passata e non ...

Caterina Ciabatti - chi è la fidanzata Federico Chiesa/ Dedicati a lei i gol di ieri : Caterina Ciabatti chi è la fidanzata di Federico Chiesa? Il calciatore dell'Italia U21 ha segnato una doppietta e ha deciso di dedicargliela.