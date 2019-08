Estate in città | 10 app per sopravvivere al caldo

Dove vai ad agosto? Al mare - in montagna o in città - ecco i consigli per una corretta idratazione in Estate : Le estati italiane sono ormai caratterizzate da giornate calde e afose alternate a piogge frequenti che causano bruschi sbalzi di temperatura. Ovunque si trascorra il mese di agosto, che sia al mare , in montagna o in città , le condizioni climatiche instabili possono mettere in difficoltà l’organismo e, in particolare, l’apparato respiratorio che risente da un lato delle brusche oscillazioni del termometro, dall’altro dell’uso a volte improprio ...

Estate in città - 10 app per sopravvivere : Se il caldo ti stressa, le ferie sono un miraggio e sei costretto a trascorrere l’intera Estate in città, niente panico. Non passare la giornata ad invidiare i selfie in spiaggia di amici e parenti, ma bastano poche app per dare una svolta alla tua Estate cittadina. Dal bucato a domicilio alla piattaforma per il cinema in casa, ecco 10 app e piattaforme per superare i mesi più caldi dell'Estate in città, anche senza viaggi ...