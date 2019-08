Elvo Zornitta | Per 5 anni mi credettero Unabomber e mi rovinarono la vita Ora

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 13 agosto 2019) “Non mi fido più di nessuno, quell’indagine per me è stata devastante”. Sono le parole di, ingegnere friulano accusato per cinquedi essere, il bombarolo che negliNovanta e Duemila seminò il terrore nel Nord Est italiano. Oggi l’uomo, prosciolto dalle accuse, si racconta a Sette - Corriere della Sera.Attualmentevive in una casa blindata, tra chiavistelli e sistemi di allarme. Una scelta di cui l’ingegnere parla così:Mia figlia dice che sono diventato paranoico ... Ho perso il lavoro, ho perso gli amici e ho perso anche la fiducia negli altri. Cosa rimane? Questo: unarovinata, un uomo diverso. Le ricordo che ero stato licenziato in tronco perché indagato (ora lavora in una piccola azienda, ndr) e che tutti mi evano come la peste.Cosìdescrive le ...

