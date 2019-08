C’è una cura per ebola

Arsenal – Non C’è pace per Ozil e Kolasinac : i due calciatori in una sfida tra bande a Londra - scortati 24 ore su 24 : Paura per Ozil e Kolasinac: arrestati due uomini con atteggiamenti sospetti attorno all’abitazione del tedesco, i calciatori dell’Arsenal scortati dalla polizia E’ passato meno di un mese dallo spiacevole e spaventoso episodio che ha visto coinvolti Ozil e Kolasinac: i due calciatori dell’Arsenal erano stati aggrediti da teppisti armati di coltello. Non c’è pace per i due calciatori: secondo il Sun sembra che ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Serbia - gli slavi ai raggi X. Una corazzata che fa paura - ma C’è qualche punto debole : Italia-Serbia, la partita più importante dell’anno: tutto o niente. Le due squadre si affronterannno questa sera (ore 21.15) al PalaFlorio di Bari nel match che mette in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince stacca il biglietto per il Giappone, chi perde verrà rimandato al difficile torneo europeo di gennaio 2020 dove sicuramente ci saranno Francia, Slovenia, Belgio, Germania e verosimilmente anche l’Olanda. ...

Ragazzo ordina una cena a domicilio ma quando apre il pacco non trova il cibo - quello che C’è lo fa restare senza fiato : Un Ragazzo americano ha ordinato a domicilio delle ali di pollo e quando il pacco è arrivato a casa l’ha aperto e non ha creduto a ciò che i suoi occhi vedevano: non ali di pollo ma tanti soldi. Il Ragazzo si era rivolto ad una catena , la Domino’s. Il Ragazzo ha raccontato così ciò che gli è accaduto: “ Ho finito di lavorare molto tardi, e quando sono tornato a casa ho trovato il denaro nella scatola della consegna. Mi sono strofinato gli ...

Una persona ha sparato in una moschea di Oslo - in Norvegia : C’è un ferito : Una persona ha sparato in una moschea di Oslo, la capitale della Norvegia. La polizia ha detto di avere arrestato il sospettato. Una persona è stata ferita, ma delle sue condizioni non si hanno notizie certe, ha scritto AFP. La

A Copenhagen C’è stata un’esplosione in una centrale di polizia - la seconda in meno di una settimana in città : A Copenhagen, la capitale della Danimarca, c’è stata un’esplosione in una centrale di polizia: è stata la seconda esplosione in meno di una settimana in città, dopo quella di martedì alla sede dell’Agenzia delle entrate. L’esplosione di oggi, avvenuta poco

C’è un secondo carabiniere indagato per la foto di Natale-Hjorth bendato e ammanettato in una caserma di Roma : La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il carabiniere sospettato di avere scattato la foto di Christian Gabriel Natale-Hjort ammanettato e bendato in una caserma di Roma. Il reato contestato sarebbe reato di rivelazione segreto d’ufficio. La procura aveva

C’è una vodka prodotta a Chernobyl (ma tranquilli - non è radioattiva) : (foto: università di Portsmouth) Il suo nome potrebbe rivelarsi una geniale scelta commerciale, oppure un totale fallimento: fatto sta che la prima vodka realizzata nell’area contaminata intorno alla centrale di Chernobyl, nonché il primo prodotto alimentare in assoluto della zona dal 1986 in poi, è stata chiamata Atomik. Il distillato, nato come esperimento scientifico finanziato con fondi governativi ucraini, è pronto a diventare un ...

Ora è ufficiale - Salvini ha aperto la crisi di governo "Subito in Parlamento - non C’è più una maggioranza" : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

Gli allarmi sul clima dell’Onu sono sempre più catastrofici - e C’è una ragione : Sta diventando uno stress compulsivo. Quello dell’Ipcc intendo. Era nato, come consulente tecnico-scientifico, a supporto di due commissioni delle Nazioni Unite – l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omn) e il programma dell’Onu per l’Ambiente (Unep) – nello studio del clima. A differenza di que

Federica Pellegrini : «Nello sport una donna non può parlare di soldi - e C’è il tabù del ciclo mestruale» : Due interviste concesse da Federica Pellegrini. A Repubblica e al Corriere della Sera. La più. ampia è a Repubblica, a firma. Emanuele Audisio. Pellegrini, come al solito, squarcia i veli. Parla delle donne nello sport. «Parlo da donna italiana. Da chi nasce e sa già che nella società parte svantaggiata. Nulla ti verrà regalato, dovrai combattere per avere quello che ti spetta. Poi c’è la voglia che ti spinge a non mollare. Vogliamo parlare ...

Martedì sera a Times Square C’è stato un momento di panico collettivo quando il rumore di alcune motociclette è stato scambiato per una sparatoria : Martedì sera le persone che si trovavano a Times Square, il famoso incrocio di Manhattan, a New York, si sono spaventate per aver scambiato il rumore di alcune motociclette per degli spari. È successo intorno alle 22, quando in Italia

Ariana Grande : in “Boyfriend” C’è una citazione di un suo vecchio video che forse ti è sfuggita : "This is the part when I break free" The post Ariana Grande: in “Boyfriend” c’è una citazione di un suo vecchio video che forse ti è sfuggita appeared first on News Mtv Italia.

Mondiali Basket 2019 – Team Usa - C’è chi dice… sì! Kemba Walker : “è l’occasione di una vita” : Dopo tanti rifiuti, il Team USA incassa un importante ‘sì’! Kemba Walker si dimostra davvero carico in vista dei Mondiali di Basket 2019 I Mondiali sono l’occasione di una vita per un giocatore di Basket. Ma forse alcune stelle del Team USA non la pensano allo stesso modo. Nonostante si svolgano ogni quattro anni, quindi le possibilità di giocarli, prima ancora che di vincerli, siano 4 o forse 5 a carriera, alcuni giocatori della squadra ...

Concorsi Scuola 2019 - C’è il decreto per 53.627 nomine. Una tempistica aggiornata : Il Ministro Bussetti ha firmato il decreto che autorizza la nomina in ruolo di 53.627 docenti per la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria con i Concorsi Scuola 2019 nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. Oltre al decreto sono state rese note le istruzioni operative per le nomine a tempo indeterminato e i prospetti di ripartizione. Il 9 agosto il testo verrà presentato al Consiglio dei Ministri. Vediamo assieme tutte ...