Briatore lancia il Movimento del Fare

(Di martedì 13 agosto 2019) Flavio, evidentemente annoiato dalla vita che conduce ora, è sempre più insistente nel volersi intromettere nelle questioni politiche e, dopo aver manifestato a più riprese vicinanza a Matteo Salvini e aver anche detto di essere pronto ail ministro, orail suodel. Al di là della scarsa fantasia nella ricerca del nome, stupisce che proprio lui, che da più di trent'anni è residente in Inghilterra, che ha conti in Svizzera e case a Montecarlo, ora sia così preoccupato di voler "salvare l'Italia".In Italia di tasse ne ha pagate ben poche rispetto al suo patrimonio e se ne è anche vantato, dicendo che tanto i soldi lui li guadagnava all'estero. In effetti è sempre stato esterofilo e ha anche più volte offeso il Sud, dicendo che i meridionali non hanno voglia di lavorare e di migliorarsi. Si è inferocito con le autorità quando in Salento è stata aperta ...

