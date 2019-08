Addio a Nadia Toffa | morta la conduttrice de “Le Iene” | “Niente sarà più come prima”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) È, lae inviata de “Le Iene” ha perso la sua battaglia contro il cancro. Aveva 40 anni. Due anni fa, a seguito di un grave malore, aveva scoperto di essere malata. Da allora ha affrontato il suo calvario con il sorriso. Ecco il post su Facebook pubblicato sul profilo de “Le Iene” pochi minuti fa: “E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissutote, NON PERDE MAI. Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi. D’altronde nella vita hai lottato sempre. Hai lottato anche quando sei arrivata da noi, e forse è per questo che ci hai conquistati da subito. È stato un colpo di fulmine con te,. È stato tanto facile piacersi, inevitabile innamorarsi, ed è proprio per questo che è così difficile lasciarsi. Il destino, il karma, la ...

