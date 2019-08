Tragedia in Usa | incendio in un asilo | morti 5 bambini

Usa - Tragedia in un asilo : muoiono cinque bambini in un incendio : La tragedia è avvenuta nella cittadina di Erie, in Pennsylvania. Nell'incendio hanno perso la vita cinque bambini e un'altra persona è rimasta ferita. I piccoli avevano tutti tra gli otto mesi e i sette anni.

Arrestato il gruppo della Tragedia di Corinaldo - dal concerto di Sfera Ebbasta all’accusa di omicidio : Sono stati arrestati i 6 presunti colpevoli della tragedia di Corinaldo. Il gruppo avrebbe colpito anche a Milano, all’Alcatraz, all’Hollywood e alla Social Music City, con furti avvenuti negli scorsi mesi che sembrano poter essere ricongiunti agli stessi colpevoli. A Corinaldo però, l'intenzione del furto è sfociata nell'omicidio di 6 persone, presenti nel locale per assistere al concerto di Sfera Ebbasta. Tutto è scritto nel fascicolo ...

Tragedia a Gwangju : crolla parte di una discoteca durante la festa della squadra di pallanuoto USA - due morti e numerosi feriti : I festeggiamenti per il terzo titolo mondiale consecutivo della Nazionale USA di pallanuoto femminile sono finiti in Tragedia. Due morti e una decina di feriti: questo è il bilancio (al momento solo parziale) del crollo di un balcone all’interno della discoteca “Coyote Ugly” di Gwangju che stava ospitando numerosi atleti che avevano partecipato ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento nella località sud-coreana. Tutto è ...

Terrasini : Mimmo e Giacomo Cuticchio mettono in scena la Tragedia in musica 'Medusa' : Si aprirà domani, venerdì 26 luglio, il secondo weekend del Festival di teatro di figura e narrazioni intitolato “La macchina dei sogni“ che, giunto alla sua 36^ edizione, verrà ospitato all'interno del Museo di Palazzo D’Aumale a Terrasini (Palermo) e vedrà la messa in scena della prima "tragedia in musica" del Teatro dei Pupi ad opera di Mimmo e Giacomo Cuticchio dal titolo "Medusa". L'ingresso è libero fino a esaurimento posti....Continua a ...

Morta in piscina - Tragedia forse causata da gioco tra bambini a chi restava sott’acqua più tempo : Un gioco tra bimbi potrebbe essere stata la causa dell’incidente avvenuto al bagno Texas di di Marina di Pietrasanta. Lo riporta Il Tirreno. Nel frattempo le immagini delle telecamere della piscina non sono state salvate: Procura apre indagine per distruzione di prove fondamentali.Continua a leggere

Tragedia nel mondo della boxe : pugile muore a 28 anni a causa delle ferite rimediate in un incontro : Tragedia nel mondo della boxe: muore a 28 anni il pugile russo Maxim Dadashev Il mondo della boxe piange la scomparsa di Maxim Dadashev: il pugile russo, 28enne, si è spento oggi a causa delle ferite rimediate nel suo ultimo incontro, di venerdì scorso, contro Subriel Matias, per i superleggeri Ibf nel Maryland. E’ stato l’allenatore di Dadashev a chiedere di interrompere il match, all’undicesima ripresa: il pugile russo ...

Scampata Tragedia a Marina di Ragusa : la critica su gestione emergenze urgenza : Marina di Ragusa critica la gestione dell’emergenza-urgenza. Colpito da infarto l’ambulanza arriva, dopo 20 minuti, da Scicli

Ragusa - Tragedia a Cava d'Aldiga : Martina investita e uccisa a 24 anni - lascia un figlio : Una terribile tragedia si è verificata questa notte, intorno alle ore 2:00, a Cava d'Aldiga nel Ragusano, dove una giovane di 24 anni, Martina Aprile, madre di un figlio disabile, è stata investita e uccisa da un'auto che procedeva a velocità sostenuta in viale della Pace. Tutto è accaduto in pochissimi istanti: la donna aveva finito il suo turno di lavoro presso un noto ristorante del posto ed era uscita fuori per portare i sacchi della ...

Tragedia nel Ragusano : Suv piomba sui bambini Uno muore - l'altro grave : Angelo Scarano Un Suv è piombato su due bimbi di 11 e 12 anni mentre si trovavano sull'uscio di casa. La folle corsa dell'auto ha tranciato gli arti inferiori dei bambini Una Tragedia in piena estate. Due bambini di 11 e 12 anni sono stati letteralmente travolti da un Suv in una stradina di Vittoria, nel Ragusano. I due bambini si trovavano seduti sull'uscio di casa quando ad un tratto un'auto scura a folle velocità è piomabata su di ...