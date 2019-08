Sampdoria | striscione del gruppo ‘Fieri Fossato’ | contestato il presidente Ferrero

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) “Auguri UCfuori dalla nostra storia“. E’ loappeso questa sera dai Fieri Fossato, uno dei gruppi storici della tifoseria doriana, nel quartiere di Sampierdarena a Genova, in occasione del brindisi organizzato per festeggiare il 73° compleanno della, fondata il 12 agosto del 1946. Un’altra presa di posizione chiara da parte della tifoseria blucerchiata che resta sempre in attesa di capire se davvero lapasserà alla cordata di Gianluca Vialli, oppure se la trattativa si concluderà definitivamente con una fumata nera. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolodel‘Fieri Fossato’:ilCalcioWeb.

CalcioWeb : #Sampdoria, continua la protesta contro #Ferrero ?? striscione appeso dal gruppo 'Fieri Fossato' ?? - abruzblucerc : RT @genovapostnews: #sport #genova #sampdoria #serieA - Samp, cori contro Ferrero: presente anche uno striscione fuori dallo stadio htt… - genovapostnews : #sport #genova #sampdoria #serieA - Samp, cori contro Ferrero: presente anche uno striscione fuori dallo stadio -