“Vattene | i neri non entrano” La storia dell’ex calciatore cacciato dal locale | “Non ci

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2019) La tristequotidiana di odio e di razzismo arriva stavolta da Venezia, precisamente da Chioggia. Protagonista è il ragazzo della foto qui in basso. Si chiama Pietro e ha solo diciotto anni. A vederlo è un ragazzo come tanti, ma ha delle qualità particolari: sa giocare bene a calcio, infatti ha giocato con la Spal, e gli piace studiare. L’ultimo anno lo ha passato in California, per un corso. È in compagnia di tre amici quando decide di farsi un aperitivo in spiaggia. Scelgono di andare al Cayo Blanco di Sottomarina, unmolto in e frequentatissimo, qui si esibiscono grandi dj e ogni sera c’è il pienone. Gli amici entrano, ma quando è il momento di Pietro, ecco che i buttafuori gli bloccano l’ingresso. Il motivo? La sua pelle. “Oggi non facciamo entrare persone di colore” gli dicono. La decisione è stata presa dalla direzione visto che negli ultimi giorni si erano verificati ...

