Show di Joao Felix | Juve si arrende a Atletico

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 11 agosto 2019) Lantus perde 2-1 con l'Madrid nell'ultima partita dell'International Champions Cup. Decisiva alla Friends Arena di Stoccolma la doppietta di, che ruba la scena all'altro portoghese in campo, il piu' famoso Cristiano Ronaldo, e regala la vittoria alla squadra di Diego Simeone. E' Khedira a realizzare il momentaneo pareggio dellantus, che deve ancora assimilare il nuovo gioco di Maurizio Sarri. I campioni d'Italia e gli spagnoli tornano a incrociare le armi a pochi mesi dalla doppia sfida Champions vinta dai bianconeri. Tutti aspettano Cristiano Ronaldo, acclamato dai 50 mila spettatori sugli spalti, ma a fare il fenomeno e'.Nel confronto tra i due portoghesi, l'allievo supera il maestro: con la doppietta del primo tempo (24' e 33'), due tiri al volo, mister 126 milioni non fa rimpiangere per nulla Griezmann. Qualche colpa, pero', ce l'ha la ...

