Sarri sul mercato | “Abbiamo difficoltà | la rosa va sfoltita”

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Austria 2019 : Tetsuta Nagashima centra la prima pole - Bastianini 4° - BaldasSarri 6° : Tetsuta Nagashima (Kalex Onexox) sorprende tutti e centra la pole position del Gran Premio d’Austria 2019 di Moto2 con un giro perfetto nella fornace del Red Bull Ring (con temperature di 33.3 gradi per l’aria e 51 sull’asfalto) e per la prima volta in carriera domani scatterà davanti a tutti. Alle spalle del giapponese si è classificato il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) ad appena 73 millesimi, mentre al terzo posto ...

Moto2 - Risultato Warm-up GP Repubblica Ceca 2019 : Di Giannantonio al comando - si nascondono Marquez e BaldasSarri : Il Warm-up del GP della Repubblica Ceca 2019 di Moto2 è andato agli archivi con la migliore prestazione di Fabio Di Giannantonio, capace di spingere la sua SpeedUp fino al più rapido tempo del weekend, 2:01.681, su un tracciato che finalmente si è presentato in condizioni ideali di asciutto. Gli ultimi venti minuti pre-gara sono stati ancora più importanti del solito in un weekend meteorologicamente tribolato come questo e molti piloti hanno ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Nicolò Bulega è il più veloce su BaldasSarri - Pasini passerà dalla Q1 : Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) chiude in vetta una terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto2 che ha regalato colpi di scena fino alla bandiera a scacchi. Sulla pista di Brno che, minuto dopo minuto, è andata asciugandosi dopo la pioggia battente della mattinata, chi si sentiva tranquillo per i tempi della Top14 di ieri, si è dovuto ricredere e rimboccarsi le mani per rimettersi dentro fino ...

La Juventus è tornata a Torino : nelle prossime settimane Sarri lavorerà sulla tattica : Questa mattina la Juventus è atterrata all'aeroporto di Torino Caselle di rientro da Seoul. Appena tornati i giocatori bianconeri hanno ricevuto da Maurizio Sarri una bella notizia, visto che il tecnico ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di vacanza e la ripresa è fissata per martedì 30 luglio. Quando la Juve si ritroverà alla Continassa per gli allenamenti la preparazione entrerà sempre più nel vivo: Sarri vorrà sfruttare le prossime ...

Video/ Juventus Team K League - risultato 3-3 - - gol e highlights : Pereira salva Sarri! : Diretta Juventus Team K-League risultato 3-3: Osmar segna, Muratore riapre, Cesinha e Taggart per il tris, Matuidi e Pereira rimontano. Streaming Video tv.

Juventus - pochi cambi contro l'Inter : Sarri punta sul trio Bernardeschi - Mandzukic - CR7 : Juventus - Inter non è una partita come le altre, questo è il pensiero dei tifosi bianconeri e nerazzurri, ma sono anche le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Maurizio Sarri proprio alla vigilia della partita. Quest'oggi alle 13:30 le due squadre si affronteranno in amichevole e i Campioni d'Italia si presenteranno con una formazione molto competitiva. Maurizio Sarri vuole ripartire da ciò che si è visto di buono nel secondo tempo ...

Sarri : “Loro più avanti fisicamente - noi ingenui sulle palle perse” : Juventus, Sarri in conferenza: “Loro più avanti in condizione. Siamo stati ingenui” La Juventus ha perso per un gol di scarto contro il Tottenham, grazie allo splendido gol di Harry Kane nel recupero. Dopo la partita il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “E’ stata una partita difficile. Il Tottenham è una squadra che gioca con questo gruppo da anni, si conoscono. Erano più ...

Juventus-Tottenham : nella probabile formazione di Sarri c'è Rabiot - dubbi sul centravanti : Juventus-Tottenham segna l’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. La prima amichevole dell’anno si giocherà a Singapore domani, domenica 21 luglio, alle 13,30 (ora italiana): è previsto gran caldo e tanta umidità. L’avversario saranno gli inglesi vice campioni d’Europa che sono più avanti nella preparazione perché inizieranno il campionato prima rispetto ai Campioni d’Italia. Sarri ha lavorato alla Continassa sulla squadra e la sua ...

Juventus - Sarri in conferenza : prime indicazioni su De Ligt e sulla posizione di Ronaldo : “Dobbiamo lavorare per trovare un’identità di gioco, vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere“. Queste le parole, in conferenza stampa da Singapore, del neo allenatore della Juventus Maurizio Sarri. “De Ligt? Finora non si è ancora allenato con i compagni ma farà sicuramente uno spezzone di partita. Siamo indietro rispetto al ...

Uno strano Sacchi sulla Gazza : la Juve di Sarri funzionerà solo se Agnelli è convinto : Un atto coraggioso È uno strano articolo quello firmato oggi da Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport. È interamente dedicato alla Juventus, alla nuova Juventus di Maurizio Sarri. È un articolo cauto, a tratti timoroso, che comincia quasi con un accorato appello ad Andrea Agnelli. Quasi come se l’ex ct della Nazionale, ormai guru di un certo tipo di calcio, avesse avuto qualche sentore. o qualche spiffero che non lo ha entusiasmato. ...

Sacchi sulla Gazzetta : “Sarri sei proprio sicuro che ti serva Icardi?” : Arrigo Sacchi dedica il suo commento sulla Gazzetta dello Sport alla Juve di Maurizio Sarri. Potrebbe sembrare strano, ma secondo Sacchi, il primo compito del tecnico sarà quello di internazionalizzare la Juve A Torino troverà dei giocatori dotati di intelligenza, di modestia e di etica del lavoro, gente abituata a dare tutto sul campo. Forse dovrà lavorare per dare un’organizzazione di gioco più internazionale ed offensiva. Mentre in Italia si ...

Corsi : “Sarri? L’ho già visto sullo yacht di De Laurentiis in abito scuro ad agosto” : Nella lunga intervista pubblicata dal Corriere dello Sport, Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, risponde anche ad alcune domande su Maurizio Sarri, che conosce bene e da molto tempo. Corsi prova a immaginare cosa farà il nuovo mister bianconero: “E’ un malato del suo lavoro. Dorme e sogna calcio. Metterà il suo enorme bagaglio di conoscenze a disposizione di grandi campioni. Sono andato a Napoli venti giorni dopo il suo arrivo: ...

Repubblica : De Laurentiis tenta l'”all inn” sul mercato per sfidare la Juve di Sarri : Chi ha il portafoglio pieno detta le regole e il Napoli si è messo in una condizione invidiabile: potendo continuare a farlo Così Marco Azzi su Repubblica commenta l’avanzare di De Laurentiis sul mercato. Il presidente azzurro è in condizione di portare avanti più trattative e chiuderle avendo avuto cura di tenere in ordine i conti del club. Tanti i nomi in ballo tra James Rodriguez, Rodrigo e anche Mauro Icardi. I tifosi già sognano e ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : Marquez centra la pole davanti a uno strepitoso Marini - BaldasSarri decimo : Le Qualifiche del GP di Germania 2019 per quanto riguarda la Moto2 si sono concluse con la pole position di Alex Marquez con il tempo 1:23.585 che ha seguito a ruota quella del fratello nella classe regina e si candida prepotentemente a tornare in vetta al Mondiale nella giornata di domani, anche viste le difficoltà di Luthi. Seconda posizione per uno straordinario Luca Marini che al pari dello spagnolo era stato costretto a passare dalla Q1 ...