Juventus | in stand by l' affare Icardi | Wanda Nara potrebbe virare su Roma e Napoli

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 10 agosto 2019) In questa sessione di mercato c'è un tormentone che, molto probabilmente, durerà fino al 2 settembre: il caso Mauro. L'argentino, ai ferri corti con l'Inter dal 13 febbraio, data in cui è stato privato della fascia di capitano, ora è stato relegato fuori rosa e privato della maglia numero nove che è stata data al nuovo attaccante Romelu Lukaku, soffiato allain extremis. È chiaro che i nerazzurri vogliono solo cedere la 'bocca di fuoco' ed ora che sono in una botte di ferro per aver preso il belga, non vogliono fare sconti, valutandolo tra i 75 e gli 80 milioni di euro. Fabio Paratici, fin dall'estate scorsa, segue il giocatore di Rosario, ma la cifra richiesta dall'acerrima nemica è considerata esagerata e poi in questo momento la sua priorità è piazzare gli esuberi del parco attaccanti, individuati in Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain e, per una buona offerta, anche in ...

