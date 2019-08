Inglese | “Sono tornato al Parma perché si è instaurato un rapporto speciale”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) La Gazzetta dello Sport pubblica alcune dichiarazioni di Roberto. Illo ha acquistato dal Napoli per 25 milioni: “Ho deciso di tornarel’anno scorso mi sono trovato bene. Ho legato con l’ambiente e con i tifosi, con cui si èunspeciale. E poi qui c’è D’Aversa e le sue idee sono funzionali al mio modo di giocare, mi valorizzano”.dà l’idea di avvertire una grande responsabilità sulle spalle: “Sento di dover valere quella cifra. Ma non è un problema: maggiore responsabilità, maggiore impegno”. Per quanto riguarda il campionato che sta per iniziare, dice di vederlo più equilibrato, almeno nelle posizioni di vertice. Ma riconosce un innalzamento del livello anche nel gruppo delle squadre medio-piccole. Dichiara di essere curioso di vedere in azione la coppia Manolas-Koulibaly: “Dev’essere fantastica: passare da lì non sarà ...

