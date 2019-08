Flavio Montrucchio | Altro che Gf | ora mi chiedono consulenze sentimentali

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Alessandro Zoppo Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello, diventato conduttore per il gruppo Discovery, rivela come il programma “Primo appuntamento” abbia cambiato la sua vita “Quando vado in giro c’è gente che mi ferma per chiedermi”: cosìracconta la sua nuova vita da “conduttore contemporaneo del XXI secolo”. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello è diventato uno dei volti di punta del gruppo Discovery e ha stabilito il record d’ascolti per Real Time con Primo appuntamento, il programma dedicato a chi cerca l’anima gemella. “Primo appuntamento ha una sfaccettatura sociologica – spiegain un’intervista concessa al magazine del Fatto Quotidiano – ed è pop, moderno al passo coi tempi come Discovery che ha il polso della situazione sui desideri degli ascoltatori. Il tema dell’amore è ...

