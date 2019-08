Fabio Fognini lotta ma cede in tre set a Nadal e saluta Montreal

FOGNINI NADAL : VINCE RAFA/ Ma Fabio accorcia su Nishikori nella Race - Atp Montreal - : Atp Montreal 2019, FOGNINI NADAL, risultato finale 1-2,. Fabio perde la partita di tennis dei quarti di finale del torneo Rogers Cup 2019 di Montreal..

VIDEO Fabio Fognini - punto stellare contro Rafael Nadal : scambio da brividi a Montreal - l’azzurro fa centro : Fabio Fognini ha messo a segno un punto stratosferico contro Rafael Nadal nel quarto di finale del Masters 1000 di Montreal giocato nella notte italiana. Il tennista ligure è uscito sconfitto dal confronto col fuoriclasse spagnolo ma nel corso del secondo set, dopo aver vinto la prima frazione, si è reso protagonista di uno scambio stellare, un botta e risposta col mancino iberico che ha scaldato il pubblico canadese: un confronto serratissimo ...

VIDEO Masters 1000 Montreal : Rafa Nadal rimonta Fabio Fognini e vince in tre set : Come sempre quando si sfidano Rafa Nadal e Fabio Fognini i match non sono mai banali o noiosi. La conferma è arrivata anche questa notte, nel quarto di finale del Masters 1000 di Montreal, con i due tennisti che si sono sfidati in tre set di livello, anche se tutti indirizzati facilmente da una parte o dall’altra. Dopo un inizio brillantissimo del campione ligure, Nadal ha cambiato marcia e ha conquistato la semifinale del torneo canadese, ...

ATP Montreal – Fabio Fognini non dà scampo a Mannarino - staccato il pass per i quarti di finale : Il tennista italiano supera in scioltezza il proprio avversario, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale dove sfiderà Rafa Nadal Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Montreal, il tennista azzurro si impone su Adrian Mannarino con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo poco meno di due ore di partita. Una prestazione davvero convincente quella del tennista azzurro, che non lascia scampo al proprio avversario ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Fabio Fognini vola ai quarti di finale. Sconfitto Mannarino e ora Nadal : Fabio Fognini c’è e lo dimostra. Negli ottavi di finale del Masters1000 a Montreal (Canada), l’azzurro si guadagna l’accesso ai quarti di finale, sconfiggendo per 6-2 7-5 il francese Adrian Mannarino (n.69 del mondo). Un match ben gestito dal ligure che, pur con qualche passaggio a vuoto, ha dato sempre l’impressione di avere il pallino del gioco in mano. Grazie a questo risultato, il n.11 del ranking se la vedrà nel ...

ATP Montreal – Fabio Fognini agli ottavi di finale : il tennista italiano supera Tommy Paul in due set : Fabio Fognini accede agli ottavi di finale dell’ATP di Montreal: il tennista italiano supera lo statunitense Tommy Paul in due set Fabio Fognini si qualifica per gli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Il tennista italiano, scivolato al di fuori dalla top 10 (attualmente 11°) per non aver difeso il titolo di Los Cabos, ha avuto bisogno di 1 ora e 39 minuti per battere lo statunitense Tommy Paul (n° 128 ATP). Fognini si è imposto in due ...

Tennis - Fabio Fognini : “Dopo gli US Open deciderò se operarmi al piede” : I problemi al piede che negli ultimi mesi hanno afflitto, in maniera più o meno evidente, Fabio Fognini, potrebbero convincere l’azzurro a sottoporsi ad un intervento chirurgico nel corso dell’ultima parte di stagione, al termine dell’ultimo Slam stagionale, gli US Open. Il ligure, appena uscito dalla top 10 ATP, è attualmente impegnato nel Masters 1000 di Montreal, poi andrà negli Stati Uniti per partecipare al torneo di ...

Tennis – Fabio Fognini cambia coach : ufficiale a fine anno la separazione da Franco Davin : Fabio Fognini cambierà coach a fine stagione: il Tennista italiano e l’allenatore Franco Davin prenderanno strade diverse Dall’incontro di Fabio Fognini con i media in Canada è venuta fuori un’interessante notizia: il Tennista di Arma di Taggia e coach Franco Davin si separeranno a fine stagione. Non ancora chiaro il motivo dell’addio al coach che ha accompagnato Fognini nella vittoria del suo primo Masters 1000 e ...

Masters 1000 Montreal 2019 : analisi del tabellone degli italiani. Fabio Fognini vuole il quarto di finale contro Rafael Nadal : Sono tre gli italiani presenti nel tabellone principale maschile e una in quello femminile dell’Open del Canada, gli uomini giocheranno a Montreal, le donne a Toronto. Il contingente è già definitivo dato che non ci sono nostri rappresentanti nei tabelloni delle qualificazioni. In campo maschile Fabio Fognini è il numero 7 del tabellone e quindi, come tutte le prime otto teste di serie, usufruirà di un bye primo turno passando direttamente al ...

Fabio Fognini e quella pazza idea dopo il ritiro : “Kyrgios ha talento - mi piacerebbe allenarlo” : Fabio Fognini apre ad una clamorosa ipotesi dopo il proprio ritiro: il tennista italiano potrebbe diventare coach di Nick Kyrgios Intervistato da ‘Milenio’ durante il torneo di Los Cabos, Fabio Fognini ha rilasciato delle particolari dichiarazioni riguardanti il suo futuro dopo aver appeso la racchetta al chiodo. Il tennista italiano ha aperto alla possibilità di fare l’allenatore, non di un tennista qualsiasi, ma di quel ...

Masters 1000 Montreal 2019 : il tabellone ai raggi X. Fabio Fognini sulla strada di Rafael Nadal : I favoriti del Masters 1000 di Montreal, in assenza di Novak Djokovic e Roger Federer, sono quattro: Rafael Nadal su tutti, ma a seguire ci sono Dominic Thiem, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas: vediamo come è composto il tabellone che dovranno affrontare. Tutti e quattro, così come le teste di serie dal numero 5 all’8, e cioè Kei Nishikori, Karen Khachanov, Fabio Fognini e Daniil Medvedev, beneficeranno di un bye al primo turno. Cominciamo ...