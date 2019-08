L' ultimo sfregio a Icardi | l' Inter gli requisisce il 9 | il numero va a Lukaku

Carabiniere ucciso - Lee e Hjorth in carcere : la voce - l'ultimo sfregio al carabiniere ammazzato : "Con noi non comunicano. Eppure l'inglese lo parliamo bene. Non ci dicono nemmeno thank you dopo che hanno finito di fare colazione, pranzo e cena. E sì che l'appetito ce l'hanno. E così mangiano, dormono e vedono la televisione tutto il giorno come se non fosse successo niente. Non appaiono per nul