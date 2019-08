Investire nel mattone con il crowdfunding

Fonte : wired

Equity(Getty Images)nel famoso "" è stata per anni una delle scelte preferite dagli italiani. E oggi la sfida è continuare a rendere appetibile il mercato immobiliare facendolo diventare più smart e accessibile. A questo fine guarda la startup italiana Recrowd, nata nel 2018 dall'esperienza di Gianluca de Simone, amministratore delegato dell'azienda, e dei suoi collaboratori Simone Putignano, Massimo Traversi e Massimo Mereghetti, per propone una forma di lendingche passa direttamente da raccolte fondi online e a cui si può accedere con investimenti anche di 500 euro. In sostanza, con il lendingla startup Recrowd non offre agli investitori delle quote delle società in cui questi decidono di, ma presta soldi per progetti immobiliari specifici a fronte di un rendimento chiaro fin dall'inizio e generalmente più alto

