Ha l’influenza e il corpo le si riempie di macchie | dopo quattro anni le viene

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) “Ero un adolescente come tante, che amava uscire, camminare. Poi un giorno ho sviluppatoe un’eruzione cutanea sul petto che è stata liquidata dal mio medico come tigna. Se avessi avuto all’epoca avessi avuto una diagnosi adeguata forse non sarei nelle condizioni in cui sono oggi”. A raccontarlo in un’intervista a Bristol Live è Stephanie Todd, studentessa britca di 22che ha deciso di raccontare in Rete la sua storia, pubblicando anche alcune foto delle sue condizioni di salute, per sensibilizzare sulla malattia di Lyme, la patologia di cui soffre in fase acuta perché i medici gliel’hanno riconosciuta e diagnosticata soloaverla contratta a sua insaputa. La malattia di Lyme o borreliosi è infatti una patologia di origine batterica che si può contrarre in vari modi, tra cui con le punture di zecca come è successo a ...

