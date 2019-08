Concorso Mibac 2019 | 1 052 vigilanti | pubblicato il bando in Gazzetta Ufficiale Come

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 9 agosto 2019)inil tanto atteso primodiannunciato dal Ministro Alberto Bonisoli sulla pagina Facebook del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Da oggi, 9 agosto, sarà possibile partecipare alla procedura per i 1.052 posti di Vigilante con il diploma. L’inquadramento sarà nella II Area funzionale con posizione economica F2. Vediamo assieme tutte le informazioni sul. Ministro Bonisoli:, altri bandi in arrivo1052: posti per Regione I 1.052 Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza che verranno assunti con ilcopriranno i seguenti posti presso gli Uffici del Ministero nelle varie Regioni: 30 in Abruzzo; 18 in Basilicata; 64 in Calabria; 200 in Campania; 51 in Emilia Romagna; 7 in Friuli Venezia Giulia; 198 in Lazio; 48 in Liguria; 77 in ...

_MiBAC : PUBBLICATO OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI 1052 VIGILANTI L’assunzione riguarde… - sesasaila5 : PUBBLICATO OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE IL PRIMO BANDO DI CONCORSO DEL MIBAC, CHE RIGUARDA L’ASSUNZIONE DI 1052 VIGIL… - GiulianaCalcani : RT @_MiBAC: PUBBLICATO OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI 1052 VIGILANTI L’assunzione riguarderà gli addet… -