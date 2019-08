Aurigemma | al via inciucio Pd-M5S | a Pisana stop al patto Aula

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma – “Oggi si e’ consumato l’ennesimo pasticcio della maggioranza Zingaretti. Dopo la scomparsa deld’che e’ servito al centrosinistra per reggere ‘l’anatra zoppa’, questa mattina si e’ aggiunto anche il gruppo del M5s a supportare un centrosinistra oramai allo sbaraglio. Le due stampelle deld’ora non sono piu’ sufficienti per una maggioranza sfaldata: per cercare di votare una legge surreale come quella del compostaggio, a supportare la maggioranza del nuovo segretario nazionale del Pd Zingaretti, infatti, si sono aggiunti i voti del gruppo pentastellato, che non ha fatto altro che garantire durante tutta la nottata il numero legale all’interno del Consiglio. Soltanto grazie all’opposizione del centrodestra, che con coerenza ha tenuto fede al mandato che gli e’ stato ...