Astrofisica | ecco il buco nero più distante mai osservato

Astrofisica : ecco come i buchi neri supermassicci modellano le galassie ospiti : Otto anni di osservazioni condotte con XMM-Newton sul buco nero che si trova nel cuore della galassia attiva PG 1114+445 hanno consentito di mostrare come i venti ultraveloci – outflows (deflussi) di gas emessi dal disco di accrescimento, nella regione prossima al buco nero stesso – interagiscano con la materia interstellare vicino al centro della galassia. Questi outflows erano già stati individuati in precedenza, ma il nuovo studio identifica ...

Astrofisica - Gamma Ray Burst : ecco le prime onde radio polarizzate : Rilevata per la prima volta la polarizzazione delle onde radio all’interno di un Gamma Ray Burst. I Grb, tra le esplosioni più energetiche dell’Universo sono ancora poco compresi e questa scoperta, realizzata grazie ai dati dell’Osservatorio Swift della Nasa e del telescopio Alma dell’Eso, potrebbe fornire qualche indizio in più per rivelare i processi che interessano questi fenomeni ultra violenti. Il Gamma ray Burst in questione – spiega ...