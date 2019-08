Trek-Segafredo | ufficiale l’ingaggio di Vincenzo Nibali | insieme a lui anche il fratello

Fonte : sportfair

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il team statunitense ha ufficializzato l’arrivo dei fratelli, che si legano allaper i prossimi due annie ilAntonio sono ufficialmente due corridori della, l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi tramite due video postati nel profilodel team statunitense. Prima lo Squalo e poi ilhanno salutato i propri nuovi tifosi, ringraziando al tempo stessola Bahrain-Merida, con cui lo Squalo ha conquistato la Milano-Sanremo e Il Lombardia, oltre a due tappe e due podi finali al Giro d’Italia, una tappa al Tour de France e una alla Vuelta a España. Prima di salutare la formazione asiatica,parteciperà al Tour of Deutschland e alle due gare canadesi del World Tour, per poi tornare in Italia per disputare le varie classiche di un giorno. Team News We can now officially confirm this guy! ...

Gazzetta_it : Adesso è ufficiale #Nibali ha firmato con la #Trek-Segafredo - WimMensen : RT @Gazzetta_it: Adesso è ufficiale #Nibali ha firmato con la #Trek-Segafredo - sportface2016 : #Ciclismo | Vincenzo #Nibali è della #TrekSegafredo: contratto biennale -