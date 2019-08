Stranger Things | Dustin e Suzie reponsabili di due morti?

Stranger Things - Recensione della terza stagione : SPOILER ALERT: VI CONSIGLIAMO DI LEGGERE LA Recensione SOLTANTO SE AVETE VISTO LA terza stagione!! ------------------------------"Feelings. Feelings. Jesus. The truth is, for so long, I'd forgotten what those even were. I've been stuck in one place, in a cave, you might say. A deep, dark cave. And then, I left some Eggos out in the woods, and you came into my life and for the first time in a long time, I started to feel THINGS again. I ...

Robin di Stranger Things, verità sul coming out Robin è gay e no, non ci sarà nessun futuro felice con Steve a Stranger Things. Il colpo di scena quasi sul finale dell'ultima stagione è stato deciso solo in un secondo momento: i fratelli Duffer non avevano proprio idea di come si sarebbe dovuta evolvere la storia

L'idea originaria era che Steve e Robin di Stranger Things diventassero una coppia al termine della terza stagione. D'altronde gli stilemi della classica storia d'amore adolescenziale c'erano tutti: l'antipatia iniziale, le frizioni condite di frecciatine sul personale, l'attrazione che monta pian piano, la sintonia e la protezione reciproca nel momento del pericolo. Poi, però, il colpo di scena: quando sembra che Robin voglia dichiararsi a

Cara Buono, l'attrice che interpreta la signora Karen Wheeler in Stranger Things è in vacanza in Sicilia, al mare. Lo scrive lei stessa nel suo profilo Instagram dove appare insieme a sua

I poteri di Undici: il Mind Flyer li ha assorbiti? Anticipazioni Stranger Things 4 Undici ha perso i poteri telecinetici. Lo scontro con il Mind Flayer non è stato una passeggiata: se è riuscita a polverizzare piuttosto facilmente il Demogorgone e a far volare come fossero moscerini fastidiosi i Democani, non è invece stata in

Cast Stranger Things 4, i personaggi che mancheranno di sicuro: addio Billy Quali saranno i personaggi della quarta stagione di Stranger Things? È ormai certo che non vedremo più Billy Hargrove (Dacre Montgomery), ucciso dal Mind Flyer, che continuerà a seminare morte e distruzione. Riuscirà a comporre il suo esercito di zombie? È stato in

Jim Hopper è vivo? anticipazioni Stranger Things 4 Jim Hopper è morto davvero? Lo sceriffo del momento ha creato un vuoto nel cuore di tutti gli affezionati di Stranger Things, che vorrebbero sapere al più presto che fine abbia fatto: sul finale di stagione, è stato distrutto il macchinario capace di aprire il varco del

Stranger Things - Dacre Montgomery racconta la sua infanzia : ‘Ero un bambino perso’ : “Quando avevo 15 anni non ho passato gli esami di recitazione a scuola. Quando ne avevo 16 mi è stato detto di perdere peso. Quando ne avevo 17 mi hanno fatto presente che sarebbe stato meglio andare a scuola di recitazione e che mi allenassi. (…) Quando andavo a scuola di recitazione mi hanno chiesto di andarmene. Quando avevo un sogno mi è stato detto che non era realizzabile. Beh, sapete una cosa? Ho perso peso, sono andato a ...

Citazioni in Stranger Things 3? I fratelli Duffer svelano la lista dei film che hanno ispirato alcune scene : Da Alien a L'Esorcista, da Gremlins al Frankestein del 1931, sono questi alcuni dei titoli svelati dai fratelli Duffer in una lista completa di Citazioni in Stranger Things 3. A distanza di poco meno di un mese, i creatori della serie cult in forza a Netflix, hanno messo fine alla caccia alle Citazioni e così hanno reso nota la lista completa dei film che in questi nuovi episodi sono stati citati, sfiorati o solo nominati e questo non farà altro ...

personaggi gay Stranger Things: i nomi Chi sono i personaggi gay di Stranger Things? Nel mondo di questa serie Tv Netflix, non sorgono solo nuove domande sul Sottosopra (che resta fondamentalmente ancora un mistero) ma anche sui protagonisti che hanno reso celebre questo capolavoro dei fratelli Duffer. Il primo coming out lo ha fatto Robin

Stranger Things 3 : The Game - recensione : Sin dal suo esordio su Netflix nel non troppo lontano 2016, Stranger Things è riuscita a catturare milioni di spettatori, grazie alle sue atmosfere anni '80 e a una trama coinvolgente, con i cinque ragazzini come protagonisti e un insieme di personaggi secondari e di supporto promettente. Giunti alla terza stagione, distribuita proprio questo mese, e con un arco narrativo ancora nel pieno del suo vigore, era inevitabile pensare che i produttori ...

Joe Keery - Steve di «Stranger Things» è anche cantante. Il singolo «Roddy» : Dal Sottosopra alla musica, o quasi: per tutti i fan di Stranger Things è Steve Harrington, il bello di Hawkins, ma da ora è Djo, promettente musicista. Lui, in realtà, è Joe Keery, attore statunitense noto al grande pubblico per il ruolo di Steve nella serie cult di Netflix, e già icona di stile (non solo per i capelli). Joe Keery ha una doppia anima, poiché è attore ma è anche un musicista: in passato ha ...